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Posted 18 января, 06:38

Published 18 января, 06:38

Modified 18 января, 08:46

Updated 18 января, 08:46

Красноярский суд не стал арестовывать экс-главу ФМБА. Он снова впал в кому

Красноярский суд не стал арестовывать экс-главу ФМБА. Он снова впал в кому

18 января 2025, 06:38
Фото: ФМБА.
Бывший гендиректор ФМБА Борис Баранкин снова впал в кому. Ранее он пытался совершить суицид.

Сегодня, 18 января, состоялось судебное заседание по мере пресечения Баранкину. Однако ходатайство следователя об аресте экс-главы ФМБА оставили без рассмотрения.

Причина — невозможность участия Баранкина в судебном заседании по состоянию здоровья.

Как рассказали «Проспекту Мира» в региональном СК, экс-глава ФМБА Борис Баранкин снова впал в кому. Его состояние ухудшилось накануне вечером, 17 января.

Напомним, 14 января Баранкина задержали по второму уголовному делу. Вечером его госпитализировали — он впал в кому после попытки суицида, сообщал источник «ПМ». 16 января бывший гендиректор ФМБА пришел в сознание.

В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.

14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Здоровье#Фмба#СК#Уголовное дело#Кома#Борис Баранкин
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