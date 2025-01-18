Красноярский суд не стал арестовывать экс-главу ФМБА. Он снова впал в кому

Posted 18 января, 06:38
Published 18 января, 06:38
Modified 18 января, 08:46
Updated 18 января, 08:46
Сегодня, 18 января, состоялось судебное заседание по мере пресечения Баранкину. Однако ходатайство следователя об аресте экс-главы ФМБА оставили без рассмотрения.
Причина — невозможность участия Баранкина в судебном заседании по состоянию здоровья.
Как рассказали «Проспекту Мира» в региональном СК, экс-глава ФМБА Борис Баранкин снова впал в кому. Его состояние ухудшилось накануне вечером, 17 января.
В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.
14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.