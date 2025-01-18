Красноярцам на Крещение запретят парковаться возле купелей

Posted 18 января, 03:26
Published 18 января, 03:26
Modified 18 января, 03:29
Updated 18 января, 03:29
Ограничения будут действовать с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Автомобилистам нельзя будет парковаться и останавливаться по следующим адресам:
Запрет на проезд транспорта будет действовать с 08:00 18 января до 18:00 19 января на проезде-дублере улицы Светлова — от дома №7/1 до дома №7/2 и на проезде с южной стороны домов № 7/1, № 7/2 на Светлова.
Всего в этом году в Красноярске будут работать 3 купели. На левом берегу место для крещенских купаний оборудовали в районе улицы Дубровинского, 45А. На правом берегу — в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье».
Третья купель находится у храма Воскресения Христова в Солнечном по адресу: Светлова, 7. Ее сделали там впервые. Купели будут работать с 23:45 18 января до 21:00 19 января.