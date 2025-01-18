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Posted 18 января, 03:26

Published 18 января, 03:26

Modified 18 января, 03:29

Updated 18 января, 03:29

Красноярцам на Крещение запретят парковаться возле купелей

Красноярцам на Крещение запретят парковаться возле купелей

18 января 2025, 03:26
Фото: prmira.ru.
В Красноярске на Крещение сутки будет действовать запрет на парковку и остановку транспорта возле купелей.

Ограничения будут действовать с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Автомобилистам нельзя будет парковаться и останавливаться по следующим адресам:

  • на Дубровинского — от Декабристов до Диктатуры Пролетариата;
  • на Светлова — от дома №5а до №9/2;
  • в районе ТЦ «Красноярье» — от дома №120 Б на Красрабе до дома №26 на Коммунальной.

Запрет на проезд транспорта будет действовать с 08:00 18 января до 18:00 19 января на проезде-дублере улицы Светлова — от дома №7/1 до дома №7/2 и на проезде с южной стороны домов № 7/1, № 7/2 на Светлова.

Всего в этом году в Красноярске будут работать 3 купели. На левом берегу место для крещенских купаний оборудовали в районе улицы Дубровинского, 45А. На правом берегу — в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье».

Третья купель находится у храма Воскресения Христова в Солнечном по адресу: Светлова, 7. Ее сделали там впервые. Купели будут работать с 23:45 18 января до 21:00 19 января.

  • Тут можно посмотреть, где и когда в Красноярске будут проходить ночные богослужения.
  • До этого мы рассказывали, что в Красноярском крае будет 26 официальных купелей: список здесь.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Крещение#Купель
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