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Posted 18 января, 11:17

Published 18 января, 11:17

Modified 18 января, 11:17

Updated 18 января, 11:17

Красноярцы рассказали, какой кефир самый вкусный

Красноярцы назвали самые лучшие марки кефира. Публикуем топ-3

18 января 2025, 11:17
Фото: freepik.com.

Красноярцы рассказали, какой кефир самый вкусный

Жители Красноярска назвали, по своему мнению, самые лучшие марки кефира. Рассказываем, кто попал в список лучших.

Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем приняли участие 2052 человека. Первое место заняла марка «Простоквашино», которая набрала 709 голосов — это 34% проголосовавших.

На втором месте оказался кефир «Нарада» — за него проголосовали 406 человек (20% проголосовавших).

Третье место заняла марка «Семенишна», набравшая 224 голоса (11% проголосовавших).

В топ не попали такие марки, как «Искра», «Камарчагский», «Никольское здоровье», «Назаровский кефир», «Балахтинский», «Молочные продукты из Березовки» и «Томское молоко».

Однако в комментариях под постом с голосованием красноярцы посоветовали кефир от производителей, которые не попали в рейтинг:

«А где „Филимоново“, „Провинция Солгон“ и „Сибиржинка“?
„Алтайская Бурёнка“
„"Биобаланс». Он не такой кислый, как другие»

Часть пользователей в комментариях отметили, что качество кефира сейчас стало хуже:

«Самый вкусный — это кефир из СССР! А сейчас не пойми что за пойло»
«Весь кефир ненатуральный, молока нет».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Рейтинг#Молочка#Еда и напитки#Кефир
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