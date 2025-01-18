Красноярцы назвали самые лучшие марки кефира. Публикуем топ-3

Posted 18 января, 11:17
Published 18 января, 11:17
Modified 18 января, 11:17
Updated 18 января, 11:17
Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем приняли участие 2052 человека. Первое место заняла марка «Простоквашино», которая набрала 709 голосов — это 34% проголосовавших.
На втором месте оказался кефир «Нарада» — за него проголосовали 406 человек (20% проголосовавших).
Третье место заняла марка «Семенишна», набравшая 224 голоса (11% проголосовавших).
В топ не попали такие марки, как «Искра», «Камарчагский», «Никольское здоровье», «Назаровский кефир», «Балахтинский», «Молочные продукты из Березовки» и «Томское молоко».
Однако в комментариях под постом с голосованием красноярцы посоветовали кефир от производителей, которые не попали в рейтинг:
«А где „Филимоново“, „Провинция Солгон“ и „Сибиржинка“?
„Алтайская Бурёнка“
„"Биобаланс». Он не такой кислый, как другие»
Часть пользователей в комментариях отметили, что качество кефира сейчас стало хуже:
«Самый вкусный — это кефир из СССР! А сейчас не пойми что за пойло»
«Весь кефир ненатуральный, молока нет».