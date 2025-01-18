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Posted 18 января, 05:40

Published 18 января, 05:40

Modified 18 января, 05:42

Updated 18 января, 05:42

На красноярского депутата Креско завели уголовное дело. Недавно он подал в отставку

На красноярского депутата Креско завели уголовное дело. Недавно он подал в отставку

18 января 2025, 05:40
Фото: Красноярский городской Совет депутатов.
На депутата горсовета Красноярска завели уголовное дело. Недавно он подал в отставку

Он руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства с октября 2022 года до конца 2023 года.

С 2012 по 2021 год, Креско возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) в Красноярск.

В картотеке суда указано, что 26 декабря в отношении Креско избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По какому уголовному делу проходит депутат не сообщается.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в СК и прокуратуре заявили, что никакой информации по Креско у них нет.

«В понедельник будем выяснять у всех отделов».

Источник Ngs24.ru, в свою очередь, подтверждает, что на Павла Креско действительно завели уголовное дело. Однако по какой статье он проходит тоже не уточняется.

14 января стало известно, что Павел Креско написал заявление в горсовет о сложении депутатских полномочий. Причины этого решения неизвестны.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Депутат#Суд#Прокуратура#СК#Уголовное дело#Павел Креско
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