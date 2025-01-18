На красноярского депутата Креско завели уголовное дело. Недавно он подал в отставку

Posted 18 января, 05:40
Published 18 января, 05:40
Modified 18 января, 05:42
Updated 18 января, 05:42
Он руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства с октября 2022 года до конца 2023 года.
С 2012 по 2021 год, Креско возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) в Красноярск.
В картотеке суда указано, что 26 декабря в отношении Креско избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По какому уголовному делу проходит депутат не сообщается.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в СК и прокуратуре заявили, что никакой информации по Креско у них нет.
«В понедельник будем выяснять у всех отделов».
Источник Ngs24.ru, в свою очередь, подтверждает, что на Павла Креско действительно завели уголовное дело. Однако по какой статье он проходит тоже не уточняется.
14 января стало известно, что Павел Креско написал заявление в горсовет о сложении депутатских полномочий. Причины этого решения неизвестны.