Одна из богатейших красноярок выкупила имущество фирмы-банкрота за 260 миллионов

Posted 18 января, 07:30
Published 18 января, 07:30
Modified 18 января, 07:30
Updated 18 января, 07:30
Информация об итогах торгов появилась в реестре сведений о банкротстве. В лот вошли 22 объекта недвижимости, которые расположены на улице Калинина.
Это земельные участки, гаражи, административное здание, склады и нежилые здания. Ирина Достовалова выкупила имущество за 257 миллионов 289 тысяч рублей.
Ирина Достовалова попала в рейтинг «ПМ» самых богатейших жителей Красноярского края в 2024 году. Ей принадлежит 98% сети магазинов сантехники «Водолей».
Кроме того, Достовалова является соучредителем ООО «Новосибирскцветмет», ООО «КЗДТ», ООО ООО «Алтамир» и ООО «Сантрейд».