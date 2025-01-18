prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 07:30

Published 18 января, 07:30

Modified 18 января, 07:30

Updated 18 января, 07:30

Одна из богатейших красноярок выкупила участок на Калинина за 257 миллионов

Одна из богатейших красноярок выкупила имущество фирмы-банкрота за 260 миллионов

18 января 2025, 07:30
Фото: yandex.ru/maps.

Одна из богатейших красноярок выкупила участок на Калинина за 257 миллионов

Красноярская предпринимательница Ирина Достовалова выкупила на торгах землю и имущество обанкротившейся фирмы АО «Сельэлектрострой».

Информация об итогах торгов появилась в реестре сведений о банкротстве. В лот вошли 22 объекта недвижимости, которые расположены на улице Калинина.

Это земельные участки, гаражи, административное здание, склады и нежилые здания. Ирина Достовалова выкупила имущество за 257 миллионов 289 тысяч рублей.

Ирина Достовалова попала в рейтинг «ПМ» самых богатейших жителей Красноярского края в 2024 году. Ей принадлежит 98% сети магазинов сантехники «Водолей».

Кроме того, Достовалова является соучредителем ООО «Новосибирскцветмет», ООО «КЗДТ», ООО ООО «Алтамир» и ООО «Сантрейд».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Торги#Земля#Имущество#Компания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика