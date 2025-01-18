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Posted 18 января, 09:26

Published 18 января, 09:26

Modified 18 января, 09:26

Updated 18 января, 09:26

Стало известно, в чем обвиняют красноярского депутата Павла Креско

Стало известно, в чем обвиняют красноярского депутата Павла Креско

18 января 2025, 09:26
Фото: Красноярский городской Совет депутатов.
На депутата горсовета Красноярска Павла Креско завели уголовное дело. «ПМ» выяснил, в чем обвиняют народного избранника.

Павел Креско был руководителем муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства с октября 2022 года до конца 2023 года.

С 2012 по 2021 год, Креско возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) в Красноярск.

26 декабря 2024 года в картотеке Центрального районного суда появилась информация о том, что против депутата горсовета и экс-главы УДИБ Павла Креско завели уголовное дело.

Как рассказали «ПМ» в объединенной пресс-службе судов, Креско обвиняют в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статья 291.1 УК РФ).

В отношении депутата избрали сразу несколько запретов. Теперь он не может общаться с фигурантами и свидетелями дела, пользоваться интернетом и телефоном.

По какому именно делу Креско проходит в качестве обвиняемого нам не уточнили. Ранее в СК и прокуратуре «ПМ» сообщили, что у них нет информации по этой ситуации и пообещали выяснить все в понедельник, 20 января.

  • 14 января стало известно, что Павел Креско написал заявление в горсовет о сложении депутатских полномочий. Причины этого решения неизвестны.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Депутат#Прокуратура#Взятка#СК#Уголовное дело#Павел Креско
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