Стало известно, в чем обвиняют красноярского депутата Павла Креско

Posted 18 января, 09:26
Published 18 января, 09:26
Modified 18 января, 09:26
Updated 18 января, 09:26
Павел Креско был руководителем муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства с октября 2022 года до конца 2023 года.
С 2012 по 2021 год, Креско возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) в Красноярск.
26 декабря 2024 года в картотеке Центрального районного суда появилась информация о том, что против депутата горсовета и экс-главы УДИБ Павла Креско завели уголовное дело.
Как рассказали «ПМ» в объединенной пресс-службе судов, Креско обвиняют в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статья 291.1 УК РФ).
В отношении депутата избрали сразу несколько запретов. Теперь он не может общаться с фигурантами и свидетелями дела, пользоваться интернетом и телефоном.
По какому именно делу Креско проходит в качестве обвиняемого нам не уточнили. Ранее в СК и прокуратуре «ПМ» сообщили, что у них нет информации по этой ситуации и пообещали выяснить все в понедельник, 20 января.