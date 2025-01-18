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Posted 18 января, 05:05

Published 18 января, 05:05

Modified 18 января, 05:05

Updated 18 января, 05:05

В Красноярске ледовый городок в сквере Чернышевского сохранят до середины февраля

В Красноярске ледовый городок в сквере Чернышевского сохранят до середины февраля

18 января 2025, 05:05
Фото: мэрия Красноярска.
Ледовый городок в Центральном районе будет хотят сохранить до середины февраля. Об этом заявили в мэрии.

Чиновники вместе с подрядчиком проверили состояние городка и горок, которые находятся в сквере Чернышевского. Несмотря на оттепель, серьезных недочетов там не выявили.

В мэрии отмечают, что сейчас ледовый городок работает в обычном режиме. Однако власти говорят, что при наступлении плюсовых температур горку закроют на определенное время.

Планируется, что ледовый городок в сквере Чернышевского будет стоять до середины февраля.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Сквер#Центральный район#Чернышевского#Ледовый городок#Февраль
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