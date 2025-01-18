В Красноярске ледовый городок в сквере Чернышевского сохранят до середины февраля

Posted 18 января, 05:05
Published 18 января, 05:05
Modified 18 января, 05:05
Updated 18 января, 05:05
Чиновники вместе с подрядчиком проверили состояние городка и горок, которые находятся в сквере Чернышевского. Несмотря на оттепель, серьезных недочетов там не выявили.
В мэрии отмечают, что сейчас ледовый городок работает в обычном режиме. Однако власти говорят, что при наступлении плюсовых температур горку закроют на определенное время.
Планируется, что ледовый городок в сквере Чернышевского будет стоять до середины февраля.