В красноярском детсаду 150 детей облились ледяной водой прямо на снегу

Posted 18 января, 08:41
Published 18 января, 08:41
Modified 18 января, 08:42
Updated 18 января, 08:42
В детсаду №317 рассказали, что 150 детей вместе со взрослыми провели праздничные обливания перед Крещением. Эту традицию в детском саду поддерживают уже 28 лет.
В образовательном учреждении отметили, что перед уличными обливаниями дети проходят специальную подготовку.
Закаливанием воспитанников в саду начинают заниматься с 3 лет. Они обливаются водой каждое утро, постепенно понижая температуру с 23 до 12 градусов.
За 28 лет в детском саду закаливание прошли около 800 детей.