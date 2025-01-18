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Posted 18 января, 08:41

Published 18 января, 08:41

Modified 18 января, 08:42

Updated 18 января, 08:42

В красноярском детсаду 150 детей облились ледяной водой прямо на снегу

В красноярском детсаду 150 детей облились ледяной водой прямо на снегу

18 января 2025, 08:41
Фото: t.me/obrazovanie_krsk.
В Красноярске в середине января воспитанники детсада устроили обливание ледяной водой прямо на снегу.

В детсаду №317 рассказали, что 150 детей вместе со взрослыми провели праздничные обливания перед Крещением. Эту традицию в детском саду поддерживают уже 28 лет.

Видео: Мэрия Красноярска.

В образовательном учреждении отметили, что перед уличными обливаниями дети проходят специальную подготовку.

Закаливанием воспитанников в саду начинают заниматься с 3 лет. Они обливаются водой каждое утро, постепенно понижая температуру с 23 до 12 градусов.

За 28 лет в детском саду закаливание прошли около 800 детей.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Детсад#Зима#Крещение#Закаливание#Январь
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