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Posted 18 января, 02:30

Published 18 января, 02:30

Modified 18 января, 04:54

Updated 18 января, 04:54

В Красноярском крае стали чаще выявлять рак молочной железы

В Красноярском крае стали чаще выявлять рак молочной железы

18 января 2025, 02:30
Фото: 1MI.
В Красноярском крае за год на 6,4% выросло число женщин с раком груди. Об этом рассказали в краевом минздраве.

В 2024 году зафиксировано 1897 случаев рака молочной железы. Это 11,8% от всех обнаруженных за минувший год злокачественных опухолей. Для сравнения: в 2022 году зарегистрировали 1649 случаев рака груди, в 2023 году — 1775.

По словам врачей, рак груди по-прежнему остается ведущей онкологической патологией среди женщин.

При этом выявляемость рака молочной железы на I–II стадиях выросла с 77,8% в 2023 году до 78,2% по итогам прошлого года.

Основными факторами риска развития рака груди являются:

  • возраст (старше 50 лет);
  • лишний вес;
  • курение;
  • злоупотребление алкоголем;
  • низкая физическая активность;
  • поздние роды;
  • мастопатия;
  • наличие семейного рака молочной железы.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Минздрав#Женщины#Рак
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