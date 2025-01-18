В Красноярском крае стали чаще выявлять рак молочной железы

Posted 18 января, 02:30
Published 18 января, 02:30
Modified 18 января, 04:54
Updated 18 января, 04:54
В 2024 году зафиксировано 1897 случаев рака молочной железы. Это 11,8% от всех обнаруженных за минувший год злокачественных опухолей. Для сравнения: в 2022 году зарегистрировали 1649 случаев рака груди, в 2023 году — 1775.
По словам врачей, рак груди по-прежнему остается ведущей онкологической патологией среди женщин.
При этом выявляемость рака молочной железы на I–II стадиях выросла с 77,8% в 2023 году до 78,2% по итогам прошлого года.
Основными факторами риска развития рака груди являются: