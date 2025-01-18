В Красноярском крае стали чаще выявлять рак молочной железы

В 2024 году зафиксировано 1897 случаев рака молочной железы. Это 11,8% от всех обнаруженных за минувший год злокачественных опухолей. Для сравнения: в 2022 году зарегистрировали 1649 случаев рака груди, в 2023 году — 1775.