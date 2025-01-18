prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 13:07

Published 18 января, 13:07

Modified 18 января, 15:29

Updated 18 января, 15:29

В Красноярском крае заявили о дефиците судей. Почему они увольняются?

В Красноярском крае заявили о дефиците судей. Почему они увольняются?

18 января 2025, 13:07
Фото: 1MI.
Председатель краевого суда Николай Фуга назвал основные причины острого дефицита кадров в судах.

В эфире радиостанции «Красноярск Главный» Фуга рассказал, что всего в Красноярском крае должны работать 440 городских и районных судей. Однако почти четверть вакансий остаются свободными.

По его словам, за последние два года в регионе уволились 93 судьи. Николай Фуга отмечает, что из-за нехватки кадров судьи стали намного больше работать. Помимо большой нагрузки, судьи испытывают огромную ответственность.

«К примеру, всем известное дело Быкова. Когда приговор судья вынесла, она вышла в комнату к себе и 4 часа не могла встать с кресла. Эмоционально тяжело. Это же какая нагрузка, эмоциональная, это психологическая. Всегда давит груз — а правильно ли ты вынес решение?»

На данный момент в Красноярском крае открыта 101 вакансия судьи.

Читайте также:
Председатель краевого суда объяснил, почему в РФ мало оправдательных приговоровВ краевом суде призвали не сравнивать приговоры Глискову и экс-министру Пашиновой
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Работа#Суд#Красноярский край#Кадровый дефицит#Судьи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика