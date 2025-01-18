В Красноярском крае заявили о дефиците судей. Почему они увольняются?

Posted 18 января, 13:07
Published 18 января, 13:07
Modified 18 января, 15:29
Updated 18 января, 15:29
В эфире радиостанции «Красноярск Главный» Фуга рассказал, что всего в Красноярском крае должны работать 440 городских и районных судей. Однако почти четверть вакансий остаются свободными.
По его словам, за последние два года в регионе уволились 93 судьи. Николай Фуга отмечает, что из-за нехватки кадров судьи стали намного больше работать. Помимо большой нагрузки, судьи испытывают огромную ответственность.
«К примеру, всем известное дело Быкова. Когда приговор судья вынесла, она вышла в комнату к себе и 4 часа не могла встать с кресла. Эмоционально тяжело. Это же какая нагрузка, эмоциональная, это психологическая. Всегда давит груз — а правильно ли ты вынес решение?»
На данный момент в Красноярском крае открыта 101 вакансия судьи.