В России предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним

Posted 18 января, 12:10
Published 18 января, 12:10
Modified 18 января, 12:10
Updated 18 января, 12:10
Соответствующий опрос появился в телеграм-канале Володина сегодня утром, 18 января. Председатель Госдумы напомнил, что в 2023 году в России приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
Однако, считает Володин, этого недостаточно, чтобы защитить детей.
«Как вы отнесётесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?»
На момент выхода публикации в опросе приняли участие 212 тысяч человек. 78% россиян поддерживают запрет, 13% высказались против. 9% проголосовавших ответили, что им все равно.