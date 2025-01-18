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Posted 18 января, 12:10

Published 18 января, 12:10

Modified 18 января, 12:10

Updated 18 января, 12:10

В России предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним

В России предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним

18 января 2025, 12:10
Фото: 1MI.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил полностью запретить в России продажу вейпов и жидкостей к ним.

Соответствующий опрос появился в телеграм-канале Володина сегодня утром, 18 января. Председатель Госдумы напомнил, что в 2023 году в России приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Однако, считает Володин, этого недостаточно, чтобы защитить детей.

«Как вы отнесётесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?»
Фото: t.me/vv_volodin

На момент выхода публикации в опросе приняли участие 212 тысяч человек. 78% россиян поддерживают запрет, 13% высказались против. 9% проголосовавших ответили, что им все равно.

  • В конце 2024 года депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Россия#Запрет#Вейпы#Вячеслав Володин
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