Человеки-пауки подрались в Красноярском крае

Posted 19 января, 07:45
Published 19 января, 07:45
Modified 19 января, 07:49
Updated 19 января, 07:49
Такое видео публикует местное издание «Взгляд Инфо». Случай произошел вечером 17 января.
На кадрах видно, как «супергерои» сперва толкают другого мужчину, а затем начинают разбираться между собой, громко смеяться, кричать и выпивать. Возможно, все происходит в шутку, так как потом мужчине помогают встать, и он начинает снимать на телефон.
В видео много мата, поэтому мы убрали звук.
Очевидец, снимая видео, говорит, что «Спайдермен бухает». В соцсетях пошутили по этому поводу, некоторые призвали наказать мужчин, другие указали, что компания просто «прикалывалась» и снимала «веселый ролик», а драка была наигранной. Одна жительница написала, что «шоу» снова повторилось ночью, и пожаловалась на шум.