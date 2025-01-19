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Posted 19 января, 07:45

Published 19 января, 07:45

Modified 19 января, 07:49

Updated 19 января, 07:49

Человеки-пауки подрались в Красноярском крае

Человеки-пауки подрались в Красноярском крае

19 января 2025, 07:45
В Минусинске компания мужчин в костюмах Человека-паука устроила потасовку.

Такое видео публикует местное издание «Взгляд Инфо». Случай произошел вечером 17 января.

На кадрах видно, как «супергерои» сперва толкают другого мужчину, а затем начинают разбираться между собой, громко смеяться, кричать и выпивать. Возможно, все происходит в шутку, так как потом мужчине помогают встать, и он начинает снимать на телефон.

В видео много мата, поэтому мы убрали звук.

Видео: t.me/vzglyad_info.

Очевидец, снимая видео, говорит, что «Спайдермен бухает». В соцсетях пошутили по этому поводу, некоторые призвали наказать мужчин, другие указали, что компания просто «прикалывалась» и снимала «веселый ролик», а драка была наигранной. Одна жительница написала, что «шоу» снова повторилось ночью, и пожаловалась на шум.

#Видео#Люди#Соцсети#Драка#Минусинск#Человек-паук
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