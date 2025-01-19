Декабрь стал самым теплым в России за всю историю наблюдений. Где было теплее?

Posted 19 января, 04:57
Published 19 января, 04:57
Modified 19 января, 04:59
Updated 19 января, 04:59
В разговоре с ТАСС он сообщил, что теплее было не во всех регионах, но такими получились средние температуры. Заметно теплее было в Сибири и частично на Дальнем Востоке.
«В первую пятерку вошли регионы Сибири и севера Дальнего Востока, то есть Магаданская область, Чукотка, север Якутии, там декабрь оказался теплее обычного, были зафиксированы многочисленные рекордные значения».
Вильфанд добавил, что в Калининградской области, Арктике и Магаданской области в декабре часто температура была выше нуля, что бывает очень редко.
В Красноярске в декабре тоже были очень теплые дни. Синоптик Дмитрий Ульянов, например, объяснял, что в начале месяца в городе было тепло из-за теплого сектора циклона. Такая погода наблюдалась еще в Западной Сибири и частично на Урале.