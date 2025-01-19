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Posted 19 января, 04:57

Published 19 января, 04:57

Modified 19 января, 04:59

Updated 19 января, 04:59

Декабрь стал самым теплым в России за всю историю наблюдений. Где было теплее?

Декабрь стал самым теплым в России за всю историю наблюдений. Где было теплее?

19 января 2025, 04:57
Фото: prmira.ru.
Прошедший декабрь стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В разговоре с ТАСС он сообщил, что теплее было не во всех регионах, но такими получились средние температуры. Заметно теплее было в Сибири и частично на Дальнем Востоке.

«В первую пятерку вошли регионы Сибири и севера Дальнего Востока, то есть Магаданская область, Чукотка, север Якутии, там декабрь оказался теплее обычного, были зафиксированы многочисленные рекордные значения».

Вильфанд добавил, что в Калининградской области, Арктике и Магаданской области в декабре часто температура была выше нуля, что бывает очень редко.

В Красноярске в декабре тоже были очень теплые дни. Синоптик Дмитрий Ульянов, например, объяснял, что в начале месяца в городе было тепло из-за теплого сектора циклона. Такая погода наблюдалась еще в Западной Сибири и частично на Урале.

#Город#Общество#Россия#Прогноз#Зима#Декабрь
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