Декабрь стал самым теплым в России за всю историю наблюдений. Где было теплее?

В Красноярске в декабре тоже были очень теплые дни. Синоптик Дмитрий Ульянов, например, объяснял, что в начале месяца в городе было тепло из-за теплого сектора циклона. Такая погода наблюдалась еще в Западной Сибири и частично на Урале.