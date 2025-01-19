Доставки Красноярска закрываются или поднимают цены. Что происходит в сфере?

Posted 19 января, 03:30
Published 19 января, 03:30
Modified 19 января, 03:30
Updated 19 января, 03:30
Об этом со ссылкой на представителей рынка пишет Илья Сураев — медиаменеджер и автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно».
Так, например, партнер доставки «Суши-рыба» Дарья Мальцева рассказала, что появление федеральных сервисов в городе меняет сферу. Еще сказываются дефицит кадров и рост цен у поставщиков.
«Кризис стал образом жизни в жизни доставки с приходом „Самоката“ и „Купера“. Курьеры требуют немаленькую оплату, работа с агрегаторами — ад, просят комиссию 30%.
Повара тоже стали редкостью. Стажеры сейчас готовы прийти и учиться только за оплату, которая была у повара 1,5-2 года назад, как в песне „а на меньшее я не согласен“. Отдельная тема — поставщики и стоимость на продукты: цены растут, не останавливаясь».
По словам Мальцевой, в их доставке пришлось поднять цены, но это повышение меньше, чем рост цен на продукты. Многие доставки подняли цены по такому же принципу. Предпринимательница не стала делать прогноз, но добавила, что количество заказов у них упало, и предположила, что небольшим доставкам сейчас еще сложнее.
Ярослав Моргунов, представитель маргентинг-агентства Nado Vchera, работавший в сфере общепита, рассказал о трех главных вещах, которые сейчас влияют на рынок готовой еды.
Первое — дефицит кадров. И молодые люди, по его мнению, не готовы уделять все время работе и хотят соблюдать баланс между отдыхом и заработком. Компании же пока не готовы к изменениям. «И пытаются оставить рабочие места в той же градации рабочего времени в неделю. Пока работодатели не изучат новый тренд мультиформатных команд, то качество продукта и команды будет под большим вопросом».
Второй аспект, по словам Моргунова, связан с качеством продуктов и тем, что доставки пытаются найти баланс между качественной едой и затратами на нее.
«Предприниматели пытаются найти золотую середину, оперативно менять поставщиков и продукт, но это стоит больших трат времени и денег. Поэтому на выходе получается дорого или некачественно. Ну, и не забываем ежегодную инфляцию. Цены будут только расти. Если кто не знал — за год цены в ресторанах, например, поднимаются на 10-25%. В доставке используют те же продукты, так что цена тоже будет расти».
Третье — появление федеральных игроков и конкуренция.
«Вот этим летом компания „Яндекс“ смогла завлечь к себе в сервис доставки даже наших крупных рестораторов. А что это значит? Опять конкуренция за кадры. Намного проще работать при техногиганте со всеми плюшками, чем на местного предпринимателя, который и в ставке зп проигрывает, и в статичности, и в плюшках корпоративной культуры».
К «техногиганту» например, присоединилась ресторанная группа Berrywood Family и почти закрыла свою собственную доставку Flyfoods. Об этом сеть написала в соцсетях и уточнила, что блюда из их ресторанов теперь можно заказать через Яндекс Ultima. Flyfoods же оставила часть блюд для работы с вендинговыми автоматами в офисных центрах города.
С начала года в Красноярске закрылось несколько кафе. Одно из заведений решило заняться кейтерингом, другие закрываются насовсем, не назвав причин.