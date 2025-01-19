Доставки Красноярска закрываются или поднимают цены. Что происходит в сфере?

Первое — дефицит кадров. И молодые люди, по его мнению, не готовы уделять все время работе и хотят соблюдать баланс между отдыхом и заработком. Компании же пока не готовы к изменениям. «И пытаются оставить рабочие места в той же градации рабочего времени в неделю. Пока работодатели не изучат новый тренд мультиформатных команд, то качество продукта и команды будет под большим вопросом».