Это бунт? Красноярские таксисты не хотят возить за «копейки» и кидают клиентов

Posted 19 января, 14:56
Published 19 января, 14:56
Modified 19 января, 15:01
Updated 19 января, 15:01
Аналогичный случай на днях произошел с сотрудниками «Проспекта Мира». Водитель «Яндекс Go» заявил, что ему «невыгодно» выполнять заказ, однако сам от него сперва не отказывался, а затем включил платное ожидание.
Подробнее о ситуации читайте в материале.
Еще один инцидент произошел 16 января с краснояркой Ольгой. Женщина рассказала «ПМ», что утром заказала такси по тарифу «Вместе» на Северо-Енисейскую, 44г. Жительнице нужно было приехать на запланированную встречу на 2-ю Огородную.
«После заказа мне пришло сообщение, что машина скоро приедет, время ожидания — 3 минуты. Я собираюсь и вижу в приложении, что машина стоит у дома №46 и никуда не едет. Через несколько минут мне пришло уведомление о том, что машина приехала. Тут же звонит водитель и говорит: „Откажитесь от заказа или закажите другой тариф“».
«Я сказала, что не буду отказываться, пусть откажется сам, а сама бегом из дома к той машине, так как ехать на встречу. Хотя машина и встала не там, где должна была. Прибегаю — машины нет. Увидела, что у меня списано 104 рубля: за ожидание + „ложный“ заказ. Мне пришлось заказывать другую машину. На встречу, естественно, я опоздала».
Красноярка позже написала жалобу в службу поддержки «Яндекс Go». Там ей пообещали принять «справедливые» меры в отношении водителя. Деньги женщине вернули.
Недавно горожане заметили, что такси в Красноярске стало дешевле. «ПМ» обратился в пресс-службу «Яндекс Go» и попросил прокомментировать ситуацию. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
Неприятный инцидент ранее произошел и с водителем «Максима». Таксисту не понравилось то, что за 165 рублей он вез четырех пассажирок. В таких ситуациях мужчина обвинил сервисы, которые устанавливают тарифы на поездки. В соцсетях тогда поспорили: одни пользователи считают, что водители срываются на пассажирах, хотя цены устанавливают не они, другие поддержали мужчину.