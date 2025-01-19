Это бунт? Красноярские таксисты не хотят возить за «копейки» и кидают клиентов

Неприятный инцидент ранее произошел и с водителем «Максима». Таксисту не понравилось то, что за 165 рублей он вез четырех пассажирок. В таких ситуациях мужчина обвинил сервисы, которые устанавливают тарифы на поездки. В соцсетях тогда поспорили: одни пользователи считают, что водители срываются на пассажирах, хотя цены устанавливают не они, другие поддержали мужчину.