prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 02:25

Published 19 января, 02:25

Modified 19 января, 05:47

Updated 19 января, 05:47

Из Красноярска стали массово летать в Ташкент и Алматы. Почему?

Из Красноярска стали массово летать в Ташкент и Алматы. Почему?

19 января 2025, 02:25
Фото: prmira.ru.
Аэрофлот назвал направления, на которых за 2024 год больше всего выросло количество пассажиров. В статистике учитывали собственные рейсы компании и авиакомпании «Россия».

Компания назвала рекордным рост на маршрутах из красноярского хаба. По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезённых пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом (80 071 человек), на 187% — между Красноярском и Ташкентом, это 44 918 человек.

Еще на 32% выросло число пассажиров по маршруту Красноярск — Алматы, это 44 336 человек.

О причинах изменений не говорится. Но в Екатеринбурге расположен ключевой уральский хаб, который ведет трафик из Сибири в Поволжье, Краснодарский край, Турцию, ОАЭ, Индию и другие регионы и страны. То же самое и с Алматы, оттуда дальше можно лететь в другие страны, кроме того, там сейчас живет много россиян.

Часть перелетов могут быть связаны с путешествиями или бизнесом, часть — с переездом за границу, часть — с оттоком мигрантов после участившихся рейдов со стороны силовых ведомств и возбуждения дел по различным статьям, в том числе о незаконном пребывании на территории России.

Если говорить про другие города, то лидерами по стране стали направления из московского аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград. В 2024 году пассажиры чаще летали и между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.

Самыми быстрорастущими международными направлениями стали перелеты между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом.

#Город#Люди#Общество#Самолет#Полет#Аэрофлот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика