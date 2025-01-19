Из Красноярска стали массово летать в Ташкент и Алматы. Почему?

Posted 19 января, 02:25
Published 19 января, 02:25
Modified 19 января, 05:47
Updated 19 января, 05:47
Компания назвала рекордным рост на маршрутах из красноярского хаба. По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезённых пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом (80 071 человек), на 187% — между Красноярском и Ташкентом, это 44 918 человек.
Еще на 32% выросло число пассажиров по маршруту Красноярск — Алматы, это 44 336 человек.
О причинах изменений не говорится. Но в Екатеринбурге расположен ключевой уральский хаб, который ведет трафик из Сибири в Поволжье, Краснодарский край, Турцию, ОАЭ, Индию и другие регионы и страны. То же самое и с Алматы, оттуда дальше можно лететь в другие страны, кроме того, там сейчас живет много россиян.
Часть перелетов могут быть связаны с путешествиями или бизнесом, часть — с переездом за границу, часть — с оттоком мигрантов после участившихся рейдов со стороны силовых ведомств и возбуждения дел по различным статьям, в том числе о незаконном пребывании на территории России.
Если говорить про другие города, то лидерами по стране стали направления из московского аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград. В 2024 году пассажиры чаще летали и между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.
Самыми быстрорастущими международными направлениями стали перелеты между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом.