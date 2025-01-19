Из Красноярска стали массово летать в Ташкент и Алматы. Почему?

О причинах изменений не говорится. Но в Екатеринбурге расположен ключевой уральский хаб, который ведет трафик из Сибири в Поволжье, Краснодарский край, Турцию, ОАЭ, Индию и другие регионы и страны. То же самое и с Алматы, оттуда дальше можно лететь в другие страны, кроме того, там сейчас живет много россиян.