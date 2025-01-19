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Posted 19 января, 01:46

Published 19 января, 01:46

Modified 19 января, 04:33

Updated 19 января, 04:33

Красноярцев на неделе ждут жара и затем сразу мороз

Красноярцев на неделе ждут жара и затем сразу мороз

19 января 2025, 01:46
Фото: prmira.ru.
Публикуем прогноз на ближайшую неделю в Красноярске. Жителей ждут резкие перепады температуры.

По данным gismeteo, если в понедельник, 20 января, будет еще минус, то во вторник и среду, 21 и 22 января, ожидается +2, +3.

Затем начнет резко холодать — от -1 в четверг до -20 в пятницу и до -13 в субботу. Ночами будет до -21, -22.

Далее ожидается постепенное потепление — до -8 в воскресенье и -7 к последующему понедельнику.

Фото: gismeteo.ru

При этом предстоящая неделя будет ветреной. Особенно сильными порывы будут во второй половине недели — в четверг скорость ветра может составить 15 метров в секунду, в пятницу — 11 метров в секунду.

В среду и четверг может пойти снег с дождем, остальные дни далее тоже могут быть снежными. Часть дней будут пасмурными, часть дней могут быть немного солнечными.

Ранее синоптик Дмитрий Ульянов говорил «Проспекту Мира», почему в Красноярск в январе приходит оттепель. «Теплые воздушные массы располагаются на большей части европейской территории России и в Средней Азии. Неудивительно, что они пришли к нам».

А возникновение температурных качелей специалист объяснял прохождением разных атмосферных фронтов.

#Город#Общество#Погода#Прогноз#Январь
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