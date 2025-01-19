Красноярцев на неделе ждут жара и затем сразу мороз

Posted 19 января, 01:46
Published 19 января, 01:46
Modified 19 января, 04:33
Updated 19 января, 04:33
По данным gismeteo, если в понедельник, 20 января, будет еще минус, то во вторник и среду, 21 и 22 января, ожидается +2, +3.
Затем начнет резко холодать — от -1 в четверг до -20 в пятницу и до -13 в субботу. Ночами будет до -21, -22.
Далее ожидается постепенное потепление — до -8 в воскресенье и -7 к последующему понедельнику.
При этом предстоящая неделя будет ветреной. Особенно сильными порывы будут во второй половине недели — в четверг скорость ветра может составить 15 метров в секунду, в пятницу — 11 метров в секунду.
В среду и четверг может пойти снег с дождем, остальные дни далее тоже могут быть снежными. Часть дней будут пасмурными, часть дней могут быть немного солнечными.
Ранее синоптик Дмитрий Ульянов говорил «Проспекту Мира», почему в Красноярск в январе приходит оттепель. «Теплые воздушные массы располагаются на большей части европейской территории России и в Средней Азии. Неудивительно, что они пришли к нам».
А возникновение температурных качелей специалист объяснял прохождением разных атмосферных фронтов.