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Posted 19 января, 15:52

Published 19 января, 15:52

Modified 19 января, 16:38

Updated 19 января, 16:38

Самолет из Красноярска вернулся обратно из-за неисправности. Борт сняли с полетов

Самолет из Красноярска вернулся обратно из-за неисправности. Борт сняли с полетов

19 января 2025, 15:52
Фото: prmira.ru.
Самолет, который летел из Красноярска в Барнаул, вернулся обратно из-за неисправности.

Об этом сообщает транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, 19 января около 21:00 борт вернулся в красноярский аэропорт из-за «возникшей технической неисправности». Рейс выполнял самолет ATR-42-500.

Сообщается, что посадка прошла штатно. На борту находились 35 пассажиров, включая троих детей, и четверо членов экипажа.

Борт сняли «с эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин» произошедшего.

Пассажиры находятся в аэропорту, решается вопрос их перевозки. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку на предмет безопасности полетов.

«Проспект Мира» запросил комментарий в авиакомпании.

Если права пассажиров нарушают, пока они ждут своих рейсов, то можно позвонить дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру: 8 913 921 70 00.

  • На новогодних каникулах из-за неисправности самолета у другой компании рейс в Сочи задержали на 11 часов. Для перевозки пришлось искать другой борт.
  • После начала СВО и введения санкций россияне задаются вопросом, стали ли перелеты в России менее безопасными. СМИ периодически пишут о поломках самолетов и аварийных посадках. Однако данные Росавиации указывают на обратное. «Проспект Мира» поговорил с экспертами об этом.
  • Специалисты рассказали о дефиците деталей, сложностях в обслуживании и ремонте, но заявили, что проблемы пытаются решать и они не влияют на безопасность. «Ни один самолет ни в одной авиакомпании не уходит в рейс без 100% гарантии его исправности».
#Происшествия#Самолет#Аэропорт#Прокуратура#Рейс#Борт
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