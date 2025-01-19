Самолет из Красноярска вернулся обратно из-за неисправности. Борт сняли с полетов

Posted 19 января, 15:52
Published 19 января, 15:52
Modified 19 января, 16:38
Updated 19 января, 16:38
Об этом сообщает транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, 19 января около 21:00 борт вернулся в красноярский аэропорт из-за «возникшей технической неисправности». Рейс выполнял самолет ATR-42-500.
Сообщается, что посадка прошла штатно. На борту находились 35 пассажиров, включая троих детей, и четверо членов экипажа.
Борт сняли «с эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин» произошедшего.
Пассажиры находятся в аэропорту, решается вопрос их перевозки. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку на предмет безопасности полетов.
«Проспект Мира» запросил комментарий в авиакомпании.
Если права пассажиров нарушают, пока они ждут своих рейсов, то можно позвонить дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру: 8 913 921 70 00.