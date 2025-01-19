В Красноярске прошли крещенские купания. Смотрим, как это было

Posted 19 января, 06:24
Published 19 января, 06:24
Modified 19 января, 07:11
Updated 19 января, 07:11
В городе оборудованы три купели — на набережной у Центрального парка, у Никольского храма за сквером — и впервые у храма в Солнечном.
Купели открыты с 23:45 18 января до 21:00 19 января. На Центральной набережной и возле Никольского храма для переодевания установили обогреваемые палатки. В местах купаний дежурят спасатели.
В соцсетях опубликовали видео из Солнечного, которые сделали ночью. На кадрах можно увидеть людей, окунающихся в купель.
В мэрии предупреждают, что купаться в необорудованных местах может быть опасно для жизни, еще за это предусмотрен штраф. Полицейские патрулируют точки, где могут происходить стихийные купания.
В краевом МЧС показали, как прошли купания в районах края. По данным ведомства, всего в регионе оборудовали 23 купели, где можно окунуться в воду. Везде дежурят спасатели. Еще три проруби сделали в Эвенкии, где можно набрать освященную воду.
В полиции уточнили, что в купаниях и других праздничных мероприятиях поучаствовали больше десяти тысяч человек.