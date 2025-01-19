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Posted 19 января, 06:24

Published 19 января, 06:24

Modified 19 января, 07:11

Updated 19 января, 07:11

В Красноярске прошли крещенские купания. Смотрим, как это было

В Красноярске прошли крещенские купания. Смотрим, как это было

19 января 2025, 06:24
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk.
В ночь на 19 января верующие красноярцы окунались в купели в честь Крещения Господня. В храмах прошли ночные службы.

В городе оборудованы три купели — на набережной у Центрального парка, у Никольского храма за сквером — и впервые у храма в Солнечном.

Купели открыты с 23:45 18 января до 21:00 19 января. На Центральной набережной и возле Никольского храма для переодевания установили обогреваемые палатки. В местах купаний дежурят спасатели.

В соцсетях опубликовали видео из Солнечного, которые сделали ночью. На кадрах можно увидеть людей, окунающихся в купель.

Видео: vk.com/kras_sunny.
Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.
Видео: vk.com/kras_sunny.

В мэрии предупреждают, что купаться в необорудованных местах может быть опасно для жизни, еще за это предусмотрен штраф. Полицейские патрулируют точки, где могут происходить стихийные купания.

В краевом МЧС показали, как прошли купания в районах края. По данным ведомства, всего в регионе оборудовали 23 купели, где можно окунуться в воду. Везде дежурят спасатели. Еще три проруби сделали в Эвенкии, где можно набрать освященную воду.

Видео: t.me/mchskrsk.

В полиции уточнили, что в купаниях и других праздничных мероприятиях поучаствовали больше десяти тысяч человек.

Фото: t.me/mvd_24
#Видео#Город#Люди#Общество#Крещение#Купели
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