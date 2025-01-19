В Красноярске прошли крещенские купания. Смотрим, как это было

В краевом МЧС показали, как прошли купания в районах края. По данным ведомства, всего в регионе оборудовали 23 купели, где можно окунуться в воду. Везде дежурят спасатели. Еще три проруби сделали в Эвенкии, где можно набрать освященную воду.