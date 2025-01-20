Агрегаторы объяснили снижение цен на такси в Красноярске и анонсировали подорожание

Posted 20 января, 11:02
Published 20 января, 11:02
Modified 20 января, 12:01
Updated 20 января, 12:01
Недавно горожане заметили, что такси в Красноярске стало дешевле. Раньше, по наблюдению корреспондента «ПМ», шкала спроса чаще всего горела оранжевым цветом, но в последнее время — зеленым. Это означает, что таксистов больше, чем клиентов — то есть предложение больше спроса.
В «Яндексе» сообщили «Проспекту Мира», что в Красноярске средний чек уменьшился на 2% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 381 рубля. Средний чек за поездку в РФ составил 427 рубля, что на 8% больше аналогичного периода в прошлом году.
«Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов. Обычно в новогодний период средний чек демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за год».
Аналитики «Яндекса» связывают это с несколькими факторами:
В «Максим» рассказали «ПМ», что января с декабрем цены практически не изменились, однако подтвердили, что спрос на такси упал, но это ежегодное сезонное явление. В феврале такси подорожает из-за возвращения спроса.
«В январе стоимость поездок практически соответствует декабрьским ценам (не считая последних предновогодних дней). Изменилось только одно — после зимних каникул спрос снизился, потому что у людей меньше денег. Они сильно потратились в праздники. Это обычное сезонное уменьшение количества заказов. В феврале снова можно ожидать увеличение спроса и выручки у водителей».