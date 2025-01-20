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Posted 20 января, 11:02

Published 20 января, 11:02

Modified 20 января, 12:01

Updated 20 января, 12:01

Агрегаторы объяснили снижение цен на такси в Красноярске и анонсировали подорожание

Агрегаторы объяснили снижение цен на такси в Красноярске и анонсировали подорожание

20 января 2025, 11:02
Фото: prmira.ru.
Агрегаторы такси «Максим» и «Яндекс Go» рассказали, что цены на такси снизились в Красноярске из-за пониженного спроса, отметив, что вскоре спрос снова повысится и поездки подорожают.

Недавно горожане заметили, что такси в Красноярске стало дешевле. Раньше, по наблюдению корреспондента «ПМ», шкала спроса чаще всего горела оранжевым цветом, но в последнее время — зеленым. Это означает, что таксистов больше, чем клиентов — то есть предложение больше спроса.

В «Яндексе» сообщили «Проспекту Мира», что в Красноярске средний чек уменьшился на 2% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 381 рубля. Средний чек за поездку в РФ составил 427 рубля, что на 8% больше аналогичного периода в прошлом году.

«Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов. Обычно в новогодний период средний чек демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за год».

Аналитики «Яндекса» связывают это с несколькими факторами:

  1. Этой зимой из-за теплой погоды люди время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком.
  2. Из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее и такси могут выполнить больше заказов за то же время.

В «Максим» рассказали «ПМ», что января с декабрем цены практически не изменились, однако подтвердили, что спрос на такси упал, но это ежегодное сезонное явление. В феврале такси подорожает из-за возвращения спроса.

«В январе стоимость поездок практически соответствует декабрьским ценам (не считая последних предновогодних дней). Изменилось только одно — после зимних каникул спрос снизился, потому что у людей меньше денег. Они сильно потратились в праздники. Это обычное сезонное уменьшение количества заказов. В феврале снова можно ожидать увеличение спроса и выручки у водителей».
  • Ранее в Красноярске произошло как минимум три инцидента с водителями такси. Водители «Яндекс Go» заявили, что ему «невыгодно» выполнять заказ, однако сами не отказывались, а включил платное ожидание.
  • Водителем «Максима» не понравилось то, что за 165 рублей он вез четырех пассажирок. В таких ситуациях мужчина обвинил сервисы, которые устанавливают тарифы на поездки.
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