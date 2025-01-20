Агрегаторы объяснили снижение цен на такси в Красноярске и анонсировали подорожание

Недавно горожане заметили, что такси в Красноярске стало дешевле. Раньше, по наблюдению корреспондента «ПМ», шкала спроса чаще всего горела оранжевым цветом, но в последнее время — зеленым. Это означает, что таксистов больше, чем клиентов — то есть предложение больше спроса.