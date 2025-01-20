Беспилотники атаковали Казань. Над городом прогремело несколько взрывов

Posted 20 января, 02:18
Published 20 января, 02:18
Modified 20 января, 05:09
Updated 20 января, 05:09
Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, над городом прогремело 3-4 мощных взрыва, часть из них в Авиастроительном районе.
По предварительным данным, над Казанью сработала система ПВО. В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.
Обновлено: в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА. Кроме того, в аэропорту Казани ввели временные ограничения.
Как сообщают власти, все беспилотники обезврежены. Жертв и разрушений при атаке БПЛА на промышленные предприятия нет.