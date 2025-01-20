prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 02:18

Published 20 января, 02:18

Modified 20 января, 05:09

Updated 20 января, 05:09

Беспилотники атаковали Казань. Над городом прогремело несколько взрывов

Беспилотники атаковали Казань. Над городом прогремело несколько взрывов

20 января 2025, 02:18
Фото: t.me/mash.
Сегодня, 20 января, в Казани прогремело несколько мощных взрывов. Беспилотники попытались атаковать местные предприятия.

Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, над городом прогремело 3-4 мощных взрыва, часть из них в Авиастроительном районе.

Видео: t.me/shot_shot.

По предварительным данным, над Казанью сработала система ПВО. В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Обновлено: в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА. Кроме того, в аэропорту Казани ввели временные ограничения.

Как сообщают власти, все беспилотники обезврежены. Жертв и разрушений при атаке БПЛА на промышленные предприятия нет.

  • 21 декабря беспилотники самолетного типа атаковали Казань. В нескольких жилых домах начался пожар.
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Беспилотники#Казань
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика