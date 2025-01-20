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Posted 20 января, 11:16

Published 20 января, 11:16

Modified 20 января, 11:18

Updated 20 января, 11:18

Блогер рассказал о девяти «секретных» местах для фото и досуга в Красноярске

Блогер рассказал о девяти «секретных» местах для фото и досуга в Красноярске

20 января 2025, 11:16
Фото: Sila / vk.com/svalka_krsk / vk.com/sebastian1685.
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев поделился девятью «секретными» местами в городе для посещения и фото.

Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он написал, что места на самом деле не секретные, но они «не самые попсовые, хотя и классные».

Пляжный волейбол весь год

Локация называется Pesok и находится в ТРК «Комсомолл». Подробнее о ней мы писали тут.

«Вы 365 дней в году можете играть в пляжные виды спорта в 680 тоннах белого кварцевого песка», — пишет Сураев.
Фото: vk.com/pesok_krsk

Кинотеатр с ужастиками

На проспекте Мира находится приватный кинозал на 8 человек, где идут только фильмы ужасов.

«Называется CINEMA HORROR HALL. Выбираете фильм из списка и вас ждут жуткие декорации, актёры-пугальщики и прочие сюрпризные BOO! ~эффекты, чтобы наложить в штаны».
Фото: vk.com/cinemahorrorhallkrsk

Самолет для фотосессий

Речь про Центр виртуальной авиации RUNWAY 29 на Металлургов. Вы можете попробовать себя в роли пилота на авиационных тренажёрах.

«Ну, а ещё есть услуга аренды VIP~салона частного борта, чтобы делать фотосессии про успешный успех».
Фото: vk.com/runway29

Vintage Market

Svalka —один из самых больших «магазинов барахла» и секонд-хэндов города. Находится на Дубровинского.

«Мебель, посуда, техника, dvd. Я, естесна, зависаю в букинистическом отделе и ищу здесь редкий глянец», — говорит блогер.
Фото: vk.com/svalka_krsk

Неоновый картинг

Это трехуровневый крытый электрокартинг. Он находится на 3 этаже ТРК «Комсомолл».

«Первый в Сибири трехуровневый электрокартинг. Называется Sila и визуально это красиво».
Фото: Sila

Музей РЖД

«Один из неочевидно прекрасных музеев для похода с детьми. Можно посидеть в вагоне-купе, найти коллекцию подстаканников и погрузиться в историю», — рассказывает Сураев.
Фото: t.me/modno15minut

Музей ретро автомобилей

Ещё один музей на Парашютной. В этом году сюда добавилась коллекция мотоциклов Александра Шестакова.

Фото: vk.com/krasretro

Баня с ритуалами

«Да, бань в городе много, но эта LUNA с видом на город из Покровки, гамаком и мистическими ритуалами от дипломированной банщицы Елены», — пишет блогер.
Фото: 2gis.ru

Частный органный зал

Это частная музыкальная гостиная с органом Johannus Studio 150.

«Проект SEBASTIAN на Мира от семьи Бардиных с музыкой для души. Изучайте афишу».
Фото: vk.com/sebastian1685
  • Ранее блогер рассказал о других девяти «секретных» местах для фото и прогулок в Красноярске
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