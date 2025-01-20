Блогер рассказал о девяти «секретных» местах для фото и досуга в Красноярске

Posted 20 января, 11:16
Published 20 января, 11:16
Modified 20 января, 11:18
Updated 20 января, 11:18
Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он написал, что места на самом деле не секретные, но они «не самые попсовые, хотя и классные».
Локация называется Pesok и находится в ТРК «Комсомолл». Подробнее о ней мы писали тут.
«Вы 365 дней в году можете играть в пляжные виды спорта в 680 тоннах белого кварцевого песка», — пишет Сураев.
На проспекте Мира находится приватный кинозал на 8 человек, где идут только фильмы ужасов.
«Называется CINEMA HORROR HALL. Выбираете фильм из списка и вас ждут жуткие декорации, актёры-пугальщики и прочие сюрпризные BOO! ~эффекты, чтобы наложить в штаны».
Речь про Центр виртуальной авиации RUNWAY 29 на Металлургов. Вы можете попробовать себя в роли пилота на авиационных тренажёрах.
«Ну, а ещё есть услуга аренды VIP~салона частного борта, чтобы делать фотосессии про успешный успех».
Svalka —один из самых больших «магазинов барахла» и секонд-хэндов города. Находится на Дубровинского.
«Мебель, посуда, техника, dvd. Я, естесна, зависаю в букинистическом отделе и ищу здесь редкий глянец», — говорит блогер.
Это трехуровневый крытый электрокартинг. Он находится на 3 этаже ТРК «Комсомолл».
«Первый в Сибири трехуровневый электрокартинг. Называется Sila и визуально это красиво».
«Один из неочевидно прекрасных музеев для похода с детьми. Можно посидеть в вагоне-купе, найти коллекцию подстаканников и погрузиться в историю», — рассказывает Сураев.
Ещё один музей на Парашютной. В этом году сюда добавилась коллекция мотоциклов Александра Шестакова.
«Да, бань в городе много, но эта LUNA с видом на город из Покровки, гамаком и мистическими ритуалами от дипломированной банщицы Елены», — пишет блогер.
Это частная музыкальная гостиная с органом Johannus Studio 150.
«Проект SEBASTIAN на Мира от семьи Бардиных с музыкой для души. Изучайте афишу».