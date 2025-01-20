Футболистов «Енисея» не накажут за драку на базе отдыха? Уголовное дело прекратили

Конфликт произошел 13 мая в 21:30 на базе отдыха «Зеленка» в Советском районе Красноярска. Одна из отдыхающих Лилия заявила, что футболисты со своими семьями вели себя шумно и не реагировали на их просьбы быть тише. После этого между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.