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Posted 20 января, 08:48

Published 20 января, 08:48

Modified 20 января, 08:50

Updated 20 января, 08:50

Футболистов «Енисея» не накажут за драку на базе отдыха? Уголовное дело прекратили

Футболистов «Енисея» не накажут за драку на базе отдыха? Уголовное дело прекратили

20 января 2025, 08:48
Фото: Baza.
В Красноярске прекращено дело о драке футболистов «Енисея» на базе отдыха. Дело закрыли из-за отсутствия события преступления.

Конфликт произошел 13 мая в 21:30 на базе отдыха «Зеленка» в Советском районе Красноярска. Одна из отдыхающих Лилия заявила, что футболисты со своими семьями вели себя шумно и не реагировали на их просьбы быть тише. После этого между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Судя по опубликованному ролику, первый удар нанёс не игрок команды. Лилия это признала и заявила, что ее отчим разозлился после того, как оскорбили ее мать, за что футболист «получил в ответ».

По факту конфликта полиция завела уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сильнее всех в драке пострадал муж Лилии Кирилл Углянский — врачи диагностировали перелом лобной кости и сотрясение головного мозга.

Адвокат потерпевшего Мария Каптюк рассказала Kras Mash, что дело о драке игроков футбольного «Енисея» с отдыхающими прекращено. Как утверждает Каптюк, следствие якобы не установило лицо, которое причинило телесные повреждения ее подзащитному. Кроме того, уголовное дело прекратили из-за отсутствия события преступления.

«Есть многочисленные видеозаписи с камер наружного наблюдения и камер свидетелей. Однако следователем, видимо, не принято достаточных мер для установления подозреваемого. В данном случае я предполагаю, что есть халатность со стороны следствия и надзирающих органов, которые попустительски относятся к ситуации».

По словам Каптюк, у Кирилла Углянского обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом лобной кости и деформацию фронтальных пазух.

«Проспекту Мира» в прокуратуре подтвердили, что уголовное дело действительное было прекращено из-за отсутствия события преступления. В ведомстве объяснили, что медицинские эксперты не смогли определить тяжесть вреда.

«После завершения лечения потерпевший должен был обратиться к экспертам и предоставить документы по лечению. Этого сделано не было.

При предоставлении этих документов возможно проведение экспертизы и возобновление расследования. Все лица по делу установлены и допрошены».

Также в прокуратуре добавили, что «дело прекращено, поэтому виновных пока нет».

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Драка#База отдыха#Избиение#Уголовное дело#ФК Енисей#Футболисты
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