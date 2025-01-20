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Posted 20 января, 12:53

Published 20 января, 12:53

Modified 20 января, 12:55

Updated 20 января, 12:55

Красноярский генетик рассказал, насколько опасен метапневмовирус

Генетик рассказал, насколько опасен метапневмовирус. Правда, что он хуже ковида?

20 января 2025, 12:53
Фото: 1MI.

Красноярский генетик рассказал, насколько опасен метапневмовирус

Красноярский генетик рассказал, насколько опасен метапневмовирус — его вспышку зафиксировали в Китае.

Информация об этом вирусе широко обсуждается в СМИ последние месяцы. Часто метапневмовирус характеризуют как более опасный и смертельный вирус, чем COVID-19. По словам специалистов, метапневмовирусная инфекция протекает в виде ОРЗ с насморком, кашлем, болями в горле и лихорадкой.При этом заболевание может привести к серьезным осложнениям в виде пневмонии и бронхита.

Тайваньское издание Money UDN сообщало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от Covid-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало.

Как заявил генетик и профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский, этот вирус менее опасный, чем ковид. По его словам, он известен науке с 2001 года.

«Эволюционно метапневмовирус человека (hMPV) существует в природе очень давно. Он впервые описан в 2001 году группой исследователей из Нидерландов. Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и вирусы парагриппа и кори. Исследования геномной последовательности показывают, что hMPV эволюционировал из общего предка с птичьим метапневмовирусом (AMPV), который вызывает респираторные заболевания у птиц», — пояснил Крутовский.

Ученый заявил, что у метапневмовируса якобы нет такого вредоносного потенциала, как у ковида. По мнению генетика, медийный шум вокруг вируса связан с «отголосками COVID-19» и страхом перед повторением пандемии.

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