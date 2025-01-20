Генетик рассказал, насколько опасен метапневмовирус. Правда, что он хуже ковида?

Информация об этом вирусе широко обсуждается в СМИ последние месяцы. Часто метапневмовирус характеризуют как более опасный и смертельный вирус, чем COVID-19. По словам специалистов, метапневмовирусная инфекция протекает в виде ОРЗ с насморком, кашлем, болями в горле и лихорадкой.При этом заболевание может привести к серьезным осложнениям в виде пневмонии и бронхита.