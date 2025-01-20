Генетик рассказал, насколько опасен метапневмовирус. Правда, что он хуже ковида?

Posted 20 января, 12:53
Published 20 января, 12:53
Modified 20 января, 12:55
Updated 20 января, 12:55
Информация об этом вирусе широко обсуждается в СМИ последние месяцы. Часто метапневмовирус характеризуют как более опасный и смертельный вирус, чем COVID-19. По словам специалистов, метапневмовирусная инфекция протекает в виде ОРЗ с насморком, кашлем, болями в горле и лихорадкой.При этом заболевание может привести к серьезным осложнениям в виде пневмонии и бронхита.
Тайваньское издание Money UDN сообщало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от Covid-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало.
Как заявил генетик и профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский, этот вирус менее опасный, чем ковид. По его словам, он известен науке с 2001 года.
«Эволюционно метапневмовирус человека (hMPV) существует в природе очень давно. Он впервые описан в 2001 году группой исследователей из Нидерландов. Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и вирусы парагриппа и кори. Исследования геномной последовательности показывают, что hMPV эволюционировал из общего предка с птичьим метапневмовирусом (AMPV), который вызывает респираторные заболевания у птиц», — пояснил Крутовский.
Ученый заявил, что у метапневмовируса якобы нет такого вредоносного потенциала, как у ковида. По мнению генетика, медийный шум вокруг вируса связан с «отголосками COVID-19» и страхом перед повторением пандемии.