Иски подрядчиков к компании Бакальчука рассматриваются в судах 8 регионов

Posted 20 января, 07:22
Published 20 января, 07:22
Modified 20 января, 07:22
Updated 20 января, 07:22
Данная информация стала известна журналистам благодаря картотекам судов.
На «ВБ Девелопмент» поданы иски от подрядных организаций, общая сумма которых составляет 75,9 миллиона рублей, информирует РИА Новости.
Арбитражный суд Московской области займётся девятью исками от таких фирм, как ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания», с требованиями на общую сумму 19,7 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы также принял восемь исков, общая сумма которых составляет почти 23 миллиона рублей.
Кроме этого, в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 миллиона рублей, а в свердловском арбитраже находятся три дела на общую сумму 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области также имеется три иска на 14,4 миллиона рублей. В Забайкальском крае, Ростовской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассматривается по одному делу на сумму 823,9 тысячи рублей от ООО «Гранд-Строй», 472,5 тысячи рублей от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» и 2,8 миллиона рублей от ООО «Оверсайз Логистик».
При этом в арбитражных судах Москвы и Подмосковья находится более десяти исков, поданных ООО «ВБ Девелопмент» против своих подрядчиков, с общей суммой требований 843,9 миллиона рублей. Один из исков к компании «СТРОЙ-ЦОР» уже был удовлетворен, и суд постановил о выплате 20,7 миллиона рублей в пользу Владислава Бакальчука. Однако по иску к ООО «СК „ОЛИМП“ на сумму 166 миллионов рублей производство было прекращено.
Таким образом, требования Бакальчука к подрядным организациям превышают один миллиард рублей. Примечательно, что 13 сентября 2024 года, всего за пять дней до нападения на офисы Wildberries, Бакальчук заявил в СМИ о воздержании от претензий к подрядчикам из-за приостановки строительства на объектах маркетплейса, произошедшей в середине прошлого года. Судебные материалы свидетельствуют, что все иски от «ВБ Девелопмент» были поданы во второй половине 2024 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Владислав Бакальчук является единственным владельцем ООО «ВБ Девелопмент». До сентября 2024 года данная компания выступала техзаказчиком по строительству логистических комплексов для Wildberries, но контракты были расторгнуты в октябре прошлого года. В это же время РВБ, объединенная компания Wildberries и Russ, объявила о передаче девелоперских проектов другой организации, которая продолжает строительство складов маркетплейса в российских регионах.