Иски подрядчиков к компании Бакальчука рассматриваются в судах 8 регионов

Кроме этого, в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 миллиона рублей, а в свердловском арбитраже находятся три дела на общую сумму 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области также имеется три иска на 14,4 миллиона рублей. В Забайкальском крае, Ростовской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассматривается по одному делу на сумму 823,9 тысячи рублей от ООО «Гранд-Строй», 472,5 тысячи рублей от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» и 2,8 миллиона рублей от ООО «Оверсайз Логистик».