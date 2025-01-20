«Кариес, ожирение и диабет»: красноярцам рассказали, чем опасна любовь к сладкому

Как отмечают специалисты, леденцы и сладкая газировка очень вредны для зубов. Дело в том, что после их употребления сахар задерживается на зубах. Это отличная питательная среда для бактерий, которые при поглощении сахара выделяют кислоту. В итоге она разрушает эмаль и другие части зуба, а также приводит к развитию кариеса.