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Posted 20 января, 02:01

Published 20 января, 02:01

Modified 20 января, 02:01

Updated 20 января, 02:01

Красноярцам рассказали, чем опасно злоупотребление сладостями

«Кариес, ожирение и диабет»: красноярцам рассказали, чем опасна любовь к сладкому

20 января 2025, 02:01
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, чем опасно злоупотребление сладостями

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна для здоровья чрезмерная любовь к сладостям.

Как отмечают специалисты, леденцы и сладкая газировка очень вредны для зубов. Дело в том, что после их употребления сахар задерживается на зубах. Это отличная питательная среда для бактерий, которые при поглощении сахара выделяют кислоту. В итоге она разрушает эмаль и другие части зуба, а также приводит к развитию кариеса.

Еще одна опасность чрезмерного употребления сладостей — ожирение. Специалисты объясняют, что сами сладости — не прямая причина лишнего веса. Оказывается, что отложение жира вызвано чрезмерным потреблением энергии при недостаточном ее расходовании.

Кроме того, переедание сладкого приводит к перепадам настроения и увеличению риска развития сахарного диабета второго типа.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что диетическая газировка более опасна для зубов, чем обычная. Оказывается в таких напитках содержится лимонная кислота, которая связывает кальций и делает эмаль более хрупкой.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Еда и напитки
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