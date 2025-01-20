«Кариес, ожирение и диабет»: красноярцам рассказали, чем опасна любовь к сладкому

Posted 20 января, 02:01
Published 20 января, 02:01
Modified 20 января, 02:01
Updated 20 января, 02:01
Как отмечают специалисты, леденцы и сладкая газировка очень вредны для зубов. Дело в том, что после их употребления сахар задерживается на зубах. Это отличная питательная среда для бактерий, которые при поглощении сахара выделяют кислоту. В итоге она разрушает эмаль и другие части зуба, а также приводит к развитию кариеса.
Еще одна опасность чрезмерного употребления сладостей — ожирение. Специалисты объясняют, что сами сладости — не прямая причина лишнего веса. Оказывается, что отложение жира вызвано чрезмерным потреблением энергии при недостаточном ее расходовании.
Кроме того, переедание сладкого приводит к перепадам настроения и увеличению риска развития сахарного диабета второго типа.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что диетическая газировка более опасна для зубов, чем обычная. Оказывается в таких напитках содержится лимонная кислота, которая связывает кальций и делает эмаль более хрупкой.