Красноярские туроператоры не продают летние путевки в Анапу

После крушения двух танкеров 15 декабря 2024 года в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду вытекли 3,7 тысячи.