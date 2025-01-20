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Posted 20 января, 12:12

Published 20 января, 12:12

Modified 20 января, 12:14

Updated 20 января, 12:14

Красноярские туроператоры не продают летние путевки в Анапу

Красноярские туроператоры не продают летние путевки в Анапу

20 января 2025, 12:12
Фото: prmira.ru.
Красноярские туроператоры не бронируют для жителей путевки в Анапу на лето из-за разлива мазута в декабре 2024 года.

После крушения двух танкеров 15 декабря 2024 года в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду вытекли 3,7 тысячи.

Как пояснила руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева радио «Красноярск Главный», в ближайшее время отдохнуть на море в Анапе красноярцы не смогут — туры просто не продают:

«Абхазия и Сочи у нас открыты для бронирования на лето. Бронирование идёт, красноярцы покупают плохо. Это, конечно, связано с экологической катастрофой, с этими новостями, с мазутом. А вот в Анапу вообще не бронируем. Туроператоры сказали, не бронировать Анапу. В принципе, этим и занимаемся. Пока ситуация не наладится, мы продаем только Сочи и Абхазию», — сообщила Тарареева.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Отдых#Путевки#Туроператор#Анапа
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