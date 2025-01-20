Красноярские туроператоры не продают летние путевки в Анапу

Posted 20 января, 12:12
Published 20 января, 12:12
Modified 20 января, 12:14
Updated 20 января, 12:14
После крушения двух танкеров 15 декабря 2024 года в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду вытекли 3,7 тысячи.
Как пояснила руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева радио «Красноярск Главный», в ближайшее время отдохнуть на море в Анапе красноярцы не смогут — туры просто не продают:
«Абхазия и Сочи у нас открыты для бронирования на лето. Бронирование идёт, красноярцы покупают плохо. Это, конечно, связано с экологической катастрофой, с этими новостями, с мазутом. А вот в Анапу вообще не бронируем. Туроператоры сказали, не бронировать Анапу. В принципе, этим и занимаемся. Пока ситуация не наладится, мы продаем только Сочи и Абхазию», — сообщила Тарареева.