Красноярцы стали меньше брать кредитных карт и кредитов

Posted 20 января, 09:06
Published 20 января, 09:06
Modified 20 января, 09:32
Updated 20 января, 09:32
Как рассказали в Национальном бюро кредитных историй, в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем число выданных потребительских кредитов в Красноярском крае снизилось на 18,1%, кредитных карт — на 22,1%.
Аналитики отмечают, что выдача новых карт в России сокращается 7 месяц подряд.
Эксперты связывают это с ужесточением кредитной политики и с тем, что банки сейчас ориентируются на платежеспособных заемщиков.