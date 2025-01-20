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Posted 20 января, 09:06

Published 20 января, 09:06

Modified 20 января, 09:32

Updated 20 января, 09:32

Красноярцы стали меньше брать кредитных карт и кредитов

Красноярцы стали меньше брать кредитных карт и кредитов

20 января 2025, 09:06
Фото: 1MI.
В Красноярском крае в конце прошлого года сократилось количество выданных потребительских кредитов.

Как рассказали в Национальном бюро кредитных историй, в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем число выданных потребительских кредитов в Красноярском крае снизилось на 18,1%, кредитных карт — на 22,1%.

Аналитики отмечают, что выдача новых карт в России сокращается 7 месяц подряд.

Эксперты связывают это с ужесточением кредитной политики и с тем, что банки сейчас ориентируются на платежеспособных заемщиков.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярском крае стало меньше семей, которые могут позволить себе купить машину в кредит.
#Никита Алексеев#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Кредит
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