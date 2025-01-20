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Posted 20 января, 06:58

Published 20 января, 06:58

Modified 20 января, 07:03

Updated 20 января, 07:03

На месте закрывшегося бара Mods откроется ночной клуб «премиум-класса»

На месте закрывшегося бара Mods откроется ночной клуб «премиум-класса»

20 января 2025, 06:58
Фото: Boss, соцсети.
На месте закрывшегося бара Mods откроется ночной клуб «премиум-класса» Boss. Рассказываем подробности.

Весной 2024 года на Avito появилось объявление о продаже клуба на Взлетке за 25 миллионов рублей. Предполагалось, что речь идет о баре Mods. В мае в соцсетях бара сообщил, что заведение закрывается после 7 лет работы закрывается. При этом совладелец Mods Станислав Дизендорф тогда заявил, что заведение закрывается «на ремонт», но сроков открытия нет.

Об открытии ночного клуба на месте Mods пишет автор телеграм-канала «Главный по Афише | Красноярск». Сообщается, что клуб откроется уже 1 февраля.

Заведение анонсируется как клуб премиум-класса. Работать будет по четвергам, пятницам и субботам. Стоимость входа: мужчины — 1000₽, девушки — 500₽.

Видео: Boss, соцсети.

В клубе будут концерты, как ранее они проходили в Mods. Пока известно об одном — «Папин Олимпос» 12 марта.

«Меня очень смущает заявка на премиальность. „Премиальной“ аудитории на „Томми“, „Лепс бар“ и „Босс“ в Красноярске не хватит, кому-то придётся стать проще. Да и „Модс“ был тоже не бюджетным, и стал историей», — пишет автор канала.
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