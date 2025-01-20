На месте закрывшегося бара Mods откроется ночной клуб «премиум-класса»

Весной 2024 года на Avito появилось объявление о продаже клуба на Взлетке за 25 миллионов рублей. Предполагалось, что речь идет о баре Mods. В мае в соцсетях бара сообщил, что заведение закрывается после 7 лет работы закрывается. При этом совладелец Mods Станислав Дизендорф тогда заявил, что заведение закрывается «на ремонт», но сроков открытия нет.