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Posted 20 января, 07:20

Published 20 января, 07:20

Modified 20 января, 07:22

Updated 20 января, 07:22

На «РостТех» заявили в прокуратуру и УФАС — снова стал регоператором, без конкурса

На «РостТех» заявили в прокуратуру и УФАС — снова стал регоператором, без конкурса

20 января 2025, 07:20
Фото: ЛДПР/ЗС.
Депутат ЗС и глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Алексей Бойков обратился в прокуратуру и УФАС с просьбой проверить возвращение скандальной компании «РостТех» статуса регоператора по вывозу отходов в правобережной технологической зоне.

Об этом Бойков написал у себя в телеграм-канале. Он указывает, что в прошлом году ему поступило несколько десятков обращений с жалобами на несвоевременный вывоз мусора.

«Немалая часть жалоб приходила из Красноярска, Сосновоборска, Манского и других районов, которые обслуживает одно юрлицо, ранее лишённое статуса регоператора», — пишет он.

Как уточняет депутат, большинство жалоб по результатам проверок признали обоснованными: «только внезапно, перед новым годом власти сообщили, что статус регоператора по правобережной технологической зоне министерство экологии края вернуло, более того, без конкурса».

Бойков добавляет, что «масла в огонь» добавил пересмотр нормативов накопления, кратно выросший, и общий рост стоимости услуги для конечных потребителей.

  • «РостТех» лишили статуса регоператора еще в 2022 году. Основанием стало «нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов от места образования до места утилизации». Как поясняли в минэкологии, компания вывозила отходы на несанкционированные площадки, не довозя до полигона. При этом в ведомстве обещали выбрать нового оператора по вывозу отходов через конкурс.

  • В конце сентября 2024 стало известно, что тариф на вывоз ТКО в Минусинской технологической зоне (Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы) может вырасти в два раза. Позже в министерстве экологии Красноярского края сообщили «ПМ», что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.

     

«Направил обращения в прокуратуру и УФАС, — говорит Алексей Бойков. — Считаю, что предоставление статуса регоператора без конкурса, да ещё и предприятию, работа которого вызывает справедливые нарекания, как минимум спорно. Очевидно, обращение с твердыми коммунальными отходами остаётся одной из главных недоработок чиновников».
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#РостТех#Алексей Бойков#Мусорный оператор#ТКО
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