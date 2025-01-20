На «РостТех» заявили в прокуратуру и УФАС — снова стал регоператором, без конкурса

Posted 20 января, 07:20
Published 20 января, 07:20
Modified 20 января, 07:22
Updated 20 января, 07:22
Об этом Бойков написал у себя в телеграм-канале. Он указывает, что в прошлом году ему поступило несколько десятков обращений с жалобами на несвоевременный вывоз мусора.
«Немалая часть жалоб приходила из Красноярска, Сосновоборска, Манского и других районов, которые обслуживает одно юрлицо, ранее лишённое статуса регоператора», — пишет он.
Как уточняет депутат, большинство жалоб по результатам проверок признали обоснованными: «только внезапно, перед новым годом власти сообщили, что статус регоператора по правобережной технологической зоне министерство экологии края вернуло, более того, без конкурса».
Бойков добавляет, что «масла в огонь» добавил пересмотр нормативов накопления, кратно выросший, и общий рост стоимости услуги для конечных потребителей.
В конце сентября 2024 стало известно, что тариф на вывоз ТКО в Минусинской технологической зоне (Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы) может вырасти в два раза. Позже в министерстве экологии Красноярского края сообщили «ПМ», что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.
«Направил обращения в прокуратуру и УФАС, — говорит Алексей Бойков. — Считаю, что предоставление статуса регоператора без конкурса, да ещё и предприятию, работа которого вызывает справедливые нарекания, как минимум спорно. Очевидно, обращение с твердыми коммунальными отходами остаётся одной из главных недоработок чиновников».