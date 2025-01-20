На «РостТех» заявили в прокуратуру и УФАС — снова стал регоператором, без конкурса

В конце сентября 2024 стало известно, что тариф на вывоз ТКО в Минусинской технологической зоне (Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы) может вырасти в два раза. Позже в министерстве экологии Красноярского края сообщили «ПМ», что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.