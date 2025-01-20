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Posted 20 января, 03:25

Published 20 января, 03:25

Modified 20 января, 03:25

Updated 20 января, 03:25

Нефтяники доставят на север Красноярского края больше 1 млн тонн грузов

Нефтяники доставят на север Красноярского края больше 1 млн тонн грузов

20 января 2025, 03:25
Фото: РН-Ванкор.
«РН-Ванкор», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края, в рамках зимнего завоза планирует доставить на объекты проекта «Восток Ойл» и Ванкорского кластера более 1 млн тонн грузов. Это на 20% больше прошлогоднего показателя.

Основными логистическими узлами для приема и разгрузки судов являются 4 производственные базы на Таймыре. Для этого специалисты «РН-Ванкор» начали использовать технологию параллельной разгрузки на ледовые припаи реки Енисей.

Также для доставки грузов нефтяники построили зимние автодороги и ледовые переправы. Общая протяженность маршрутов — больше 2,5 тысяч километров.

Фото: РН-Ванкор

В списке доставляемых грузов: металлические конструкции, трубы, железобетонные изделия, стройматериалы, производственное оборудование, спецтехника и транспорт. Все это необходимо для создания объектов нефтедобычи и доставки углеводородов.

Фото: РН-Ванкор

Кроме того, зимние дороги используются и для социальных нужд. Благодаря созданию транспортной артерии жители Таймыра получают продукты и товары первой необходимости, а кочевые оленеводы могут вести привычный уклад жизни.

«РН-Ванкор» в рамках реализации зимней навигационной кампании старается минимизировать воздействия на окружающую среду, что очень важно в условиях экосистемы Арктики.

#Никита Алексеев#Нефть
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