Нефтяники доставят на север Красноярского края больше 1 млн тонн грузов

«РН-Ванкор», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края, в рамках зимнего завоза планирует доставить на объекты проекта «Восток Ойл» и Ванкорского кластера более 1 млн тонн грузов. Это на 20% больше прошлогоднего показателя.

Основными логистическими узлами для приема и разгрузки судов являются 4 производственные базы на Таймыре. Для этого специалисты «РН-Ванкор» начали использовать технологию параллельной разгрузки на ледовые припаи реки Енисей. Также для доставки грузов нефтяники построили зимние автодороги и ледовые переправы. Общая протяженность маршрутов — больше 2,5 тысяч километров. Фото: РН-Ванкор В списке доставляемых грузов: металлические конструкции, трубы, железобетонные изделия, стройматериалы, производственное оборудование, спецтехника и транспорт. Все это необходимо для создания объектов нефтедобычи и доставки углеводородов. Фото: РН-Ванкор Кроме того, зимние дороги используются и для социальных нужд. Благодаря созданию транспортной артерии жители Таймыра получают продукты и товары первой необходимости, а кочевые оленеводы могут вести привычный уклад жизни. «РН-Ванкор» в рамках реализации зимней навигационной кампании старается минимизировать воздействия на окружающую среду, что очень важно в условиях экосистемы Арктики.