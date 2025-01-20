Подследственного депутата Креско исключили из Единой России? Что известно

Posted 20 января, 06:10
Published 20 января, 06:10
Modified 20 января, 06:36
Updated 20 января, 06:36
В пресс-службе регионального отделения партии рассказали «Проспекту Мира», что они скрыли данные после новостей о возбуждении уголовного дела «до решений».
«На этапе расследования убираем информацию. Мы пока не до конца понимаем всю ситуацию, ждем информацию от силовиков. На это время у нас приостановка в членстве партии, однако вопрос [о лишении членства Креско] пока не обсуждался. Если что-то будет, мы обязательно это разместим», — сообщили в пресс-службе партии.
В СК сегодня, 20 января, подтвердили «ПМ», что дело расследуют они, однако «в интересах следствия» не раскрывают информацию.
Креско с 2012 по 2021 год возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП), с 2022 до 2023 год руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, затем стал депутатом горсовета Красноярска. 14 января он написал заявление о сложении депутатских полномочий.