Подследственного депутата Креско исключили из Единой России? Что известно

Креско с 2012 по 2021 год возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП), с 2022 до 2023 год руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, затем стал депутатом горсовета Красноярска. 14 января он написал заявление о сложении депутатских полномочий.