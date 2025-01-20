prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 06:10

Published 20 января, 06:10

Modified 20 января, 06:36

Updated 20 января, 06:36

Подследственного депутата Креско исключили из Единой России? Что известно

Подследственного депутата Креско исключили из Единой России? Что известно

20 января 2025, 06:10
Фото: Горсовет Красноярска.
Информацию о депутате горсовета Красноярска Павле Креско убрали с сайта партии «Единая Россия» после возбуждения уголовного дела против него.

В пресс-службе регионального отделения партии рассказали «Проспекту Мира», что они скрыли данные после новостей о возбуждении уголовного дела «до решений».

«На этапе расследования убираем информацию. Мы пока не до конца понимаем всю ситуацию, ждем информацию от силовиков. На это время у нас приостановка в членстве партии, однако вопрос [о лишении членства Креско] пока не обсуждался. Если что-то будет, мы обязательно это разместим», — сообщили в пресс-службе партии.
Фото: er.ru

Ранее в картотеке Центрального районного суда появилась информация о том, что депутату избрали меру пресечения. Как выяснилось 19 января, против него возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 291.1 УК РФ).

В СК сегодня, 20 января, подтвердили «ПМ», что дело расследуют они, однако «в интересах следствия» не раскрывают информацию.

Креско с 2012 по 2021 год возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП), с 2022 до 2023 год руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, затем стал депутатом горсовета Красноярска. 14 января он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

  • Ранее в Красноярске прошло несколько задержаний по уголовным делам о махинациях при строительстве дорог в Красноярске. Один из политологов в разговоре с «Проспектом Мира» рассказал, что еще одним фигурантом якобы может стать Креско.
  • В июне задержали главу «Промстроя» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального САТП Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт орог.
  • В декабре задержали бывшего первого заместителя мэра Красноярска Алексея Давыдова и экс-главу управления дорог Евгения Жвакина по делу о взятке от Ханагяна.
  • Далее стало известно о том, что Ханагян пообещал заявить обо всех махинациях с ремонтом дорог в Красноярске.
Читайте также:
Дюков связал исключение из фракции «ЕР» с критикой метро. Но в партии говорят другоеГольдмана лишили мандата из-за судимости. Он был депутатом заксобрания 12 лет
#Владислав Савончик#Политика#Красноярск#Депутат#Единая Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика