Подследственного депутата Креско «приостановили» в «Единой России»

Posted 20 января, 09:21
Published 20 января, 09:21
Modified 20 января, 09:36
Updated 20 января, 09:36
Как сообщили в региональном отделении, такое решение принял президиум регионального политического совета на основании устава партии. Членство Креско «приостановлено до получения результатов рассмотрения дела».
До этого партия скрыла с сайта информацию о Креско.
В СК подтвердили «ПМ», что дело расследуют они, однако «в интересах следствия» не раскрывают информацию.
Креско с 2012 по 2021 год возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП), с 2022 до 2023 год руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, затем стал депутатом горсовета Красноярска. 14 января он написал заявление о сложении депутатских полномочий.