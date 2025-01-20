Птиц на Столбах защитили от столкновений с окнами специальными сетками

В период с мая по октябрь 2024 года был проведен тщательный учет всех погибших птиц, найденных на территории парка. Наибольшую угрозу для пернатых представляют здания научно-познавательных комплексов, визит-центров и кордонов, где они часто сталкиваются с окнами. Причиной этого является отражение неба и облаков в стеклах большой площади, что затрудняет ориентирование птиц, особенно в моменты усталости и истощения во время миграции. Дрозды, овсянки, ласточки и многие другие перелетные виды пернатых часто становятся жертвами таких столкновений. Среди наиболее уязвимых птиц оказались темнозобые, певчие и пестрые дрозды, дрозд-рябинник, а также овсянки, ласточки, стрижи, трясогузки и свиристели. Они, преодолевая значительные расстояния в периоды миграции, особенно весной, истощены и дезориентированы, что делает их более подверженными опасностям.