Птиц на Столбах защитили от столкновений с окнами специальными сетками

Posted 20 января, 08:35
Published 20 января, 08:35
Modified 20 января, 09:27
Updated 20 января, 09:27
Проект «Заповедная территория „Полюса“ нацелен на сохранение биоразнообразия в регионах присутствия компании. В Красноярском крае сотрудничество идет с Красноярскими Столбами и направлено в том числе на решение важной экологической проблемы — гибели птиц от столкновений со стеклянными поверхностями зданий. В результате совместной работы с золотодобывающей компанией „Полюс“ на территории парка установлены экспериментальные конструкции, которые помогут предотвратить случайные столкновения птиц с окнами. Эти меры были приняты после проведения мониторинга состояния их популяции и анализа причин гибели.
В период с мая по октябрь 2024 года был проведен тщательный учет всех погибших птиц, найденных на территории парка. Наибольшую угрозу для пернатых представляют здания научно-познавательных комплексов, визит-центров и кордонов, где они часто сталкиваются с окнами. Причиной этого является отражение неба и облаков в стеклах большой площади, что затрудняет ориентирование птиц, особенно в моменты усталости и истощения во время миграции. Дрозды, овсянки, ласточки и многие другие перелетные виды пернатых часто становятся жертвами таких столкновений. Среди наиболее уязвимых птиц оказались темнозобые, певчие и пестрые дрозды, дрозд-рябинник, а также овсянки, ласточки, стрижи, трясогузки и свиристели. Они, преодолевая значительные расстояния в периоды миграции, особенно весной, истощены и дезориентированы, что делает их более подверженными опасностям.
Однако не только перелетные птицы попадают в такие ситуации. Хищные птицы, такие как ястребы и некоторые виды сов, также нередко сталкиваются с окнами, преследуя добычу. В таких случаях к столкновениям приводит не дезориентация, а высокоскоростной полет и резкие маневры хищника.
«Проблема столкновения и гибели птиц от остеклений существует повсюду, где имеются здания, — рассказали в нацпарке. — Особенно это касается мегаполисов, которые сплошь стали состоять из стеклянных небоскребов. В разных странах мира отмечается массовая гибель птиц на пролетах, в том числе редких видов, от столкновения с высотками из-за высокой отражающей способности больших площадей остеклений, зачастую имеющих светоотражающее покрытие. Поэтому на особо охраняемых территориях мы стараемся максимально учесть факторы, негативно влияющие на животное население, в том числе птиц».
Для решения этой проблемы специалисты проекта предложили установку сеток с дополнительными креплениями на самых опасных участках. В тестовом режиме такие защитные конструкции были установлены на научном стационаре и экскурсионном павильоне в НПК «Нарым», а также на инспекторском пункте на Восточном входе в парк. Эти меры позволят значительно снизить количество смертельных случаев среди птиц, а также помогут сохранить баланс экосистемы в целом — через месяц после установки специалисты проверили сетки и нашли следы столкновений, однако к гибели птиц они не привели.
Кроме того, совместный проект «Полюса» и Столбов включил в себя работы по созданию обобщенного сборника «Яркие представители фауны национального парка „Красноярские Столбы“, который основан на данных фотоловушек, установленных в научных целях. Методы дистанционного наблюдения позволили впервые массово визуально отмечать особенности поведения в период охоты, спаривания, конкурентных отношений. Еще с помощью фотоловушек ученым удалось определить рамки календарных дат фенологических явлений развития животных: пробуждение медведей, начало брачного периода у маралов, рождение и взросление детенышей, формирование рогов у копытных. Фотоловушки зафиксировали самые интересные факты из жизни заповедных животных: купание в водоемах, охота волков на марала, особенности хищничества и дальнейшая утилизации жертвы разными группами животных, строительство хаток бобров, отношение родителей к воспитанию своих детенышей.
В сборнике ученые постарались показать наиболее интересные кадры из жизни обитателей «Столбов». Кроме того, с помощью «Полюса» был переиздан сборник «Яркие представители флоры национального парка „Красноярские Столбы“. В этом фотоальбоме собраны самые интересные представители эндемичной флоры Столбов, а также информация об особенностях этих растений, нюансах произрастания и так далее.