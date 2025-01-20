Самолет из Красноярска в Барнаул вернулся в аэропорт спустя 20 минут после вылета

Posted 20 января, 03:42
Published 20 января, 03:42
Modified 20 января, 03:45
Updated 20 января, 03:45
Все произошло вечером 19 января. По данным транспортной прокуратуры, около 21:00 самолет вернулся в аэропорт Красноярск из-за «возникшей технической неисправности». Сообщается, что посадка прошла штатно.
Как рассказали «Проспекту Мира» в «КрасАвиа», самолет вылетел из Красноярска в Барнаул в 20:26, однако в 20:44 борт вернулся обратно.
«Причиной возврата стала неуборка шасси. На борту находилось 4 члена экипажа, 37 пассажиров, из них 3 ребенка. Пассажиры были размещены в здании аэровокзала и уже через два часа отправлены в Барнаул на другом самолете. Пассажирам были предоставлены прохладительные напитки».
Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной технической неисправности.