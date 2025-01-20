У горок на острове Татышев снова изменятся часы работы после жалоб красноярцев

Posted 20 января, 09:33
Published 20 января, 09:33
Modified 20 января, 10:09
Updated 20 января, 10:09
Изменится время работы городка в воскресенье. Теперь он будет работать с 10:00 до 22:00, а не до 20:00. Как отметили в соцсетях острова, график изменили после «просьб гостей».
Со вторника по пятницу ледовый городок будет открыт с 12:00 до 20:00. В субботу горки работают с 10:00 до 22:00. По понедельникам горки не работают — в эти дни городок закрывают на техническое обслуживание.
В «Татышев-парке» просят не задерживаться на горках после закрытия и «с понимаем отнестись к просьбам покинуть территорию заблаговременно». На острове находятся главная елка города, семь ледяных горок и ледовые скульптуры из «Щелкунчика».