У отравившихся в детсаду №271 нашли норовирус. Детей заразили не сотрудники сада

Posted 20 января, 07:59
Published 20 января, 07:59
Modified 20 января, 08:06
Updated 20 января, 08:06
По предварительным данным СК, 15 и 16 января в медучреждение с признаками кишечной инфекции обратились семеро воспитанников возрасте от полутора до трех лет. Двое детей госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.
Состояние заболевших оценивалось как удовлетворительное, предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку. СК возбудил уголовное дело.
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, в пробах биоматериала, отобранных у заболевших детей, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.
У сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель не обнаружен. Специалисты выяснили, что в дети заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел. Двоих детей, которые лечились в больнице, выпишут сегодня, 20 января.