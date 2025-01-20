У отравившихся в детсаду №271 нашли норовирус. Детей заразили не сотрудники сада

У сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель не обнаружен. Специалисты выяснили, что в дети заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел. Двоих детей, которые лечились в больнице, выпишут сегодня, 20 января.