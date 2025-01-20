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Posted 20 января, 07:59

Published 20 января, 07:59

Modified 20 января, 08:06

Updated 20 января, 08:06

У отравившихся в детсаду №271 нашли норовирус. Детей заразили не сотрудники сада

У отравившихся в детсаду №271 нашли норовирус. Детей заразили не сотрудники сада

20 января 2025, 07:59
Фото: Яндекс Карты.
В Красноярске у отравившихся в ясельной группе детсада №271 нашли норовирус. Дети заразились не от сотрудников учреждения.

По предварительным данным СК, 15 и 16 января в медучреждение с признаками кишечной инфекции обратились семеро воспитанников возрасте от полутора до трех лет. Двое детей госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

Состояние заболевших оценивалось как удовлетворительное, предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку. СК возбудил уголовное дело.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, в пробах биоматериала, отобранных у заболевших детей, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.

У сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель не обнаружен. Специалисты выяснили, что в дети заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел. Двоих детей, которые лечились в больнице, выпишут сегодня, 20 января.

  • Ранее отравились 47 отдыхающих в санатории «Сосновой бор» в Минусинском районе. Десятерых госпитализировали, остальные находятся под наблюдением. Первым пяти обследованным установлен диагноз — норовирус. Сам санаторий приостановил работу.
  • «Проспект Мира» узнал, что такое норовирус и насколько он опасен.
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