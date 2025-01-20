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Posted 20 января, 06:02

Published 20 января, 06:02

Modified 20 января, 06:02

Updated 20 января, 06:02

Красноярец избил парней, раскладывающих рекламу в почтовые ящики

В Красноярске мужчина избил двух парней. Они раскладывали рекламу в почтовые ящики

20 января 2025, 06:02
Фото: ЧП Красноярск.

Красноярец избил парней, раскладывающих рекламу в почтовые ящики

В Красноярске житель одного из домов на Карамзина напал в подъезде на двух парней.

Все произошло в одном из подъездов в доме на Карамзина, 6. Запись инцидента опубликовали в «ЧП Красноярск».

На ролике видно, как двое парней раскладывают рекламные листовки в почтовые ящики. В какой-то момент из лифта выходят двое парней. Впоследствии один из них набросился на молодых людей и избил их, выгнав из подъезда.

Видео: ЧП Красноярск.

В комментариях под роликом разгорелся спор. Часть пользователей считают, что молодой человек поступил правильно:

«Немного перегнул, но всё правильно сделал»
«Ахаха, все правильно сделал. Главное, чтобы без полиции»
«Молодец, правильно сделал. Настоящий мужик»
«Парень супер. С такими порядка будет больше»

Другие осудили поведение молодого человека:

«Что за дикое поведение»
«Спам бесит, конечно, но бить обычных почтальонов — это отбитым надо быть. Выкинул эту листовку и забыл»
«Парни просто выполняли свою работу, за которую им платят. Народ у нас реально деградирует, зачем вход кулаки пускать. Непонятно, что в голове у людей»
«А он другу навалял за то, что он курит в подъезде или он только в листовках плохое увидел?»

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что никто из пострадавших в полицию не обращался.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Нападение#Избиение#Карамзина#Подъезд
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