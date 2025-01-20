В Красноярске на Взлетке появится современный торгово-офисный центр

Строительные работы на месте будущего центра стартовали еще в 2013 году. Изначально там должны были построить вторую очередь торгово-офисного комплекса «Арбат», расположенного по соседству. Генподрядчиком выступала компания «СибСтройИнвест», одним из руководителей которой был осужденный экс-депутат горсовета Геннадий Торгунаков.