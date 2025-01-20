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Posted 20 января, 04:40

Published 20 января, 04:40

Modified 20 января, 06:10

Updated 20 января, 06:10

В Красноярске на Взлетке появится современный торгово-офисный центр

В Красноярске на Взлетке появится современный торгово-офисный центр

20 января 2025, 04:40
Фото: mental-plus.ru.
В Красноярске в центре Взлетки планируют построить торгово-офисный комплекс. Он будет называться «Авион».

Комплекс будет расположен на улице Весны, 26. Застройщиком выступает компания «Ментал-Плюс».

На первых двух этажах будут расположены торговые помещения. Со 2 по 5 этажи разместятся офисные центры. Проект будущего комплекса предполагает строительство двухуровневой парковки на 250 мест.

Офисный центр будет расположен ближе к парку 400-летия Красноярска. Общая площадь центра — больше 28 тысяч квадратных метров, площадь помещений — 17,5 тысяч квадратных метров.

Фото стройплощадки сделали в январе 2025 года
Фото стройплощадки сделали в январе 2025 года
Фото стройплощадки сделали в январе 2025 года. Фото: наш. дом.рф

Строительные работы на месте будущего центра стартовали еще в 2013 году. Изначально там должны были построить вторую очередь торгово-офисного комплекса «Арбат», расположенного по соседству. Генподрядчиком выступала компания «СибСтройИнвест», одним из руководителей которой был осужденный экс-депутат горсовета Геннадий Торгунаков.

Завершить строительство центра «Авион» планируют в четвертом квартале 2026 года. Сообщается, что разрешение на возведение объекта выдано ООО СЗ «ФСК». Главой компании является Сергей Каунов — владелец «Ментал-плюс».

Среди проектов холдинга — торговый комплекс «Айсберг», торгово-офисные здания «Махаон» и «Кристалл», реконструкция цеха завода «Кока-Колы» в Красноярске, апарт-отель «Парк Сити» и ЖК «Золотое сечение» на месте снесенного планетария.

  • В 2022 году «Проспект Мира» включил «Ментал Плюс» в список застройщиков с самым низким рейтингом.
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