В Красноярске закрылись две пивоварни. Какие?

Posted 20 января, 07:09
Published 20 января, 07:09
Modified 20 января, 07:10
Updated 20 января, 07:10
Сообщается, что в Красноярске якобы уже закрылись три пивоварни. Речь идет не о магазинах, а именно о производствах.
«Вот список тех, с кем мы прощаемся: ️Craft-U-Brewery, ️Штольц Брава, ️Бавария».
Как утверждает автор телеграм-канала «Главный по барам», пивоварни прекратят работу из-за налогов, роста цен на стекло, импортное сырье и т. д.
Представитель Craft-U-Brewery рассказал «Проспекту Мира», что их пивоварня уже закрылась.
«Сейчас мы пиво не варим, перенесли все на другие мощности. Однако наши магазины продолжают работать».
При этом в компании не стали рассказывать, с чем связано закрытие собственного производства.
В соцсетях пивоварни «Штольц Брава» нам опровергли информацию о закрытии пивоварни.
«Впервые об этом слышим. 28 декабря 2024 года мы прекратили работу бонусной программы, потому что она себя изжила. Что касается пивоварни, то она работает и закрываться не планирует».
Корреспондент «ПМ» попытался дозвониться до представителей пивоварни «Бавария», однако связаться с ними не удалось. Судя по «Яндекс Картам», пивоварня больше не работает.