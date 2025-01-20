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Posted 20 января, 07:09

Published 20 января, 07:09

Modified 20 января, 07:10

Updated 20 января, 07:10

В Красноярске закрылись две пивоварни. Какие?

В Красноярске закрылись две пивоварни. Какие?

20 января 2025, 07:09
Фото: 1MI.
В Красноярске закрылось несколько пивоварен. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Главный по барам».

Сообщается, что в Красноярске якобы уже закрылись три пивоварни. Речь идет не о магазинах, а именно о производствах.

«Вот список тех, с кем мы прощаемся: ️Craft-U-Brewery, ️Штольц Брава, ️Бавария».

Как утверждает автор телеграм-канала «Главный по барам», пивоварни прекратят работу из-за налогов, роста цен на стекло, импортное сырье и т. д.

Представитель Craft-U-Brewery рассказал «Проспекту Мира», что их пивоварня уже закрылась.

«Сейчас мы пиво не варим, перенесли все на другие мощности. Однако наши магазины продолжают работать».

При этом в компании не стали рассказывать, с чем связано закрытие собственного производства.

В соцсетях пивоварни «Штольц Брава» нам опровергли информацию о закрытии пивоварни.

«Впервые об этом слышим. 28 декабря 2024 года мы прекратили работу бонусной программы, потому что она себя изжила. Что касается пивоварни, то она работает и закрываться не планирует».

Корреспондент «ПМ» попытался дозвониться до представителей пивоварни «Бавария», однако связаться с ними не удалось. Судя по «Яндекс Картам», пивоварня больше не работает.

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