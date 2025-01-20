В Красноярском крае ожидаются морозы до -50 градусов и ниже

Posted 20 января, 01:20
Published 20 января, 01:20
Modified 20 января, 01:28
Updated 20 января, 01:28
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца 21 января на юге Таймыра будет сильный мороз. Температура воздуха опустится до -50 градусов и ниже.
Спасатели просят одеваться как можно теплее, не отпускать детей на улицу и не выходить самим.
«На улице не употребляйте алкоголь, он даёт ложное чувство согревания»
В Красноярске 20 января будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Днем температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с.