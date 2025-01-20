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Posted 20 января, 01:20

Published 20 января, 01:20

Modified 20 января, 01:28

Updated 20 января, 01:28

В Красноярском крае ожидаются морозы до -50 градусов и ниже

В Красноярском крае ожидаются морозы до -50 градусов и ниже

20 января 2025, 01:20
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 20 января, в Красноярском крае ожидается резкое похолодание. Об этом сообщили в МЧС.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца 21 января на юге Таймыра будет сильный мороз. Температура воздуха опустится до -50 градусов и ниже.

Спасатели просят одеваться как можно теплее, не отпускать детей на улицу и не выходить самим.

«На улице не употребляйте алкоголь, он даёт ложное чувство согревания»

В Красноярске 20 января будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Днем температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

  • Тут можно прочитать подробный прогноз погоды в Красноярске на эту неделю.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярский край#МЧС#Прогноз#Зима#Мороз#Прогноз погоды#Январь
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