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Posted 20 января, 04:52

Published 20 января, 04:52

Modified 20 января, 04:54

Updated 20 января, 04:54

В январе на Николаевском мосту в Красноярске начался ямочный ремонт

В январе на Николаевском мосту в Красноярске начался ямочный ремонт

20 января 2025, 04:52
Фото: Красноярск Главный.
В Красноярске в середине января начался ямочный ремонт на Николаевском мосту. Там вырезали большие куски асфальта в сторону левого берега.

На это обратила внимание радиостанция «Красноярск Главный», указывая, что при плотном потоке из-за вырезанных кусков асфальта затрудняется движение.

Видео: Красноярск Главный.

В управление дорог рассказали журналистам, что до конца января участки планируют заделать по технологии «литого асфальта», которая позволяет работать при отрицательных температурах. Прежде, чем отремонтировать ямы, участки было необходимо отфрезеровать, чтобы затем равномерно залить.

«Асфальт фрезеруется и продувается от лишней пыли и мусора. В яму наливают разогретую смесь литого асфальта. Залитая смесь и разравнивается вручную, после чего новый асфальт застывает и по нему можно ездить. Таким методом ликвидируются аварийно опасные дефекты на Николаевском мосту и проспекте. Подрядчик может заблаговременно фрезеровать выбоины, после чего уже их заполняют специальной смесью. Часть дефектов уже устранена, работы продолжаются и должны быть завершены до конца января», — рассказали журналистам в УДиБ.
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Николаевский мост#Ямочный ремонт#Подрядчик#Управление дорог#Движение#Асфальт
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