В январе на Николаевском мосту в Красноярске начался ямочный ремонт

В управление дорог рассказали журналистам, что до конца января участки планируют заделать по технологии «литого асфальта», которая позволяет работать при отрицательных температурах. Прежде, чем отремонтировать ямы, участки было необходимо отфрезеровать, чтобы затем равномерно залить.