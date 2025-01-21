Банкротство без суда: как списать свои долги

Процедура доступна физлицам при условии, что общая задолженность перед всеми кредиторами составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей (без учета штрафов и пеней). При этом хотя бы один из кредиторов должен был обратиться в суд, получить исполнительный документ и передать его судебным приставам банку должника, работодателю или в Социальный фонд России (СФР).