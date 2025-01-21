Банкротство без суда: как списать свои долги

Posted 21 января, 13:23
Published 21 января, 13:23
Modified 21 января, 13:25
Updated 21 января, 13:25
Списание долгов через обращение в многофункциональный центр — это процедура, позволяющая гражданам или организациям избавляться от своих задолженностей без обращения в суд. Необходимость такой процедуры обычно связана с оформлением банкротства.
Списание задолженностей на упрощенных условиях дает возможность достаточно быстро оформить банкротство и избавиться от непогашенных кредитов и займов. Однако важно отметить, что эта процедура не освобождает от некоторых финансовых обязательств, таких как алименты, компенсации за вред здоровью и имуществу, а также возмещение морального ущерба. Их придется выплачивать.
Процедура доступна физлицам при условии, что общая задолженность перед всеми кредиторами составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей (без учета штрафов и пеней). При этом хотя бы один из кредиторов должен был обратиться в суд, получить исполнительный документ и передать его судебным приставам банку должника, работодателю или в Социальный фонд России (СФР).
Прочие условия, позволяющие списать задолженности через МФЦ:
Если ни одна из этих ситуаций не соответствует вашей, то единственным выходом остается оформление банкротства через суд.
Для списания долгов через МФЦ необходимо предоставить заявление с полным списком кредиторов и паспорт. В документе, удостоверяющем личность, обязательно должен быть штамп о регистрации. Если заявление подается по месту временного проживания, дополнительно нужно предоставить справку о регистрации по этому адресу, которую можно получить в местном отделении МВД.
В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные справки, подтверждающие определенные данные о заявителе и размере его доходов. Например, пенсионеру с неисполненными исполнительными документами (ИД) требуется справка, подтверждающая получение пенсии. Для ее получения нужно обратиться в орган, который назначил пенсию, то есть в большинстве случаев в СФР.
Также потребуется справка, подтверждающая, что должнику не позже чем за год до подачи заявления предъявлялся ИД и что он не был исполнен. Для получения такой справки также необходимо подать заявление.
Чтобы оформить списание долгов через МФЦ родителю или опекуну, получающему детское пособие, необходимо предоставить справку из Социального фонда России (СФР) о получении пособия и справку из Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о том, что в течение последнего года был предъявлен ИД, который не был исполнен. Оба документа выдаются по запросу.
Если заявление подает должник, у которого имеется длительное взыскание (более 7 лет), то помимо основных документов, ему потребуется справка о предъявлении и неисполнении ИД. Образцы справок можно посмотреть здесь.
После сбора всех необходимых документов можно переходить непосредственно к оформлению банкротства.
Этот процесс состоит из трех основных этапов:
1. Подача заявления
Для того, чтобы инициировать процедуру признания банкротом, следует лично посетить местное отделение МФЦ. Там необходимо заполнить заявление на внесудебное банкротство, указав всех кредиторов и суммы задолженности. Важно быть честным в отношении обязательств, так как списываются только указанные долги.
2. Добавление данных в реестр банкротов
Сотрудники МФЦ проверяют заявление и при отсутствии ошибок вносят данные в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Информация об инициации процедуры появится в реестре в течение четырех рабочих дней, после чего долги перестают накапливаться. Проценты и штрафы, начисленные после внесения данных, списываются.
3. Запуск процедуры внесудебного банкротства
Процедура длится шесть месяцев. Если финансовое положение гражданина улучшится, он должен уведомить МФЦ в течение пяти рабочих дней, и процесс признания банкротом будет приостановлен. Если кредиторы захотят проверить информацию о финансовом состоянии должника, они могут проверить ее в налоговых органах. Организации или лица, выдавшие займ, могут инициировать переход к судебному банкротству, если должник занизил сумму долгов или скрывал активы. Если суд удовлетворит их требования, упрощенная процедура прекращается.
Если должник не скрыл суммы задолженности и не утаил информацию об улучшении своего финансового положения, оформление завершается успешно. Статус банкрота фиксируется в ЕФРСБ, освобождая человека от долгов.
При банкротстве физических лиц иногда возможно назначение процедуры реструктуризации долга, то есть изменение сроков выплат, списание процентов или иные послабления, которые помогут должнику погасить задолженность. Такая возможность возникает, если у должника стабильный доход, достаточный для погашения задолженностей.
Реструктуризация невозможна при наличии судимости за экономические преступления, или в том случае, если должник уже проходил банкротство или реструктуризацию в течение последних 5 лет. В процессе реструктуризации имуществом должника распоряжается финансовый управляющий. Если долг будет погашен, банкротство оформлять уже не потребуется.
Процедура внесудебного банкротства занимает полгода, в течение которых заявитель не имеет права на получение новых кредитов и займов, а также не может выдавать поручительства или заключать другие сделки с обеспечением. Действия по взысканию текущих долгов в отношении заявителя в это время приостанавливают.
Если по истечении полугода у должника не возникнет доходов, и кредиторы не предпримут шагов для оспаривания банкротства в суде, информация о завершении процедуры будет внесена МФЦ в Реестр. В таком случае должник освобождается от своих долгов перед кредиторами в сумме, указанной в его заявлении.
Хотя во многих случаях должникам идут навстречу, простое обращение в многофункциональный центр (МФЦ) не означает автоматического признания банкротом и списания долгов. На протяжении всей процедуры банкротства кредиторы могут оспаривать это решение, что может привести к судебному разбирательству.
Важно понимать, что кредиторы в течение полугода могут проверять наличие имущества должника, без его согласия получая информацию из различных государственных органов:
Такое может произойти, например, если кредитор не добавлен в перечень, приложенный к заявлению о банкротстве, либо если заявитель указал заниженную сумму задолженности.
Также в списании долгов по упрощенке отказывают, если во время процедуры выявлено имущество или имущественные права должника, с помощью реализации которых он может поправить свое финансовое положение и вернуть средства кредитору.
Не стоит рассчитывать на банкротство и в случаях, когда должник не предоставил в МФЦ сведения об улучшении своего имущественного положения.
Выделяются несколько положительных и отрицательных аспектов упрощенного банкротства. Их обязательно стоит учесть перед тем, как обращаться в многофункциональный центр.
Плюсы:
Минусы:
Важно понимать, что списание долгов не освобождает человека от ухудшения кредитной истории, тем более, что он обязан раскрывать информацию о банкротстве, если планирует взять новый кредит.
«В течение пяти лет после признания себя банкротом гражданин обязан уведомлять банки об этом факте, подавая заявку на кредитные услуги», — предупредила эксперт НИФИ Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в беседе с Mail.ru.
Поэтому лучше воздерживаться от использования большого количества заемных средств и вовремя вносить все обязательные платежи.