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Posted 21 января, 12:09

Published 21 января, 12:09

Modified 21 января, 12:16

Updated 21 января, 12:16

Число преступлений выросло в двух районах Красноярска

Число преступлений выросло в двух районах Красноярска

21 января 2025, 12:09
Фото: 1MI.
В прокуратуре края подвели итоги и рассказали о количестве преступлений в Красноярске за 2024 год.

Всего в городе совершили 24 809 преступлений, это на 2,4% меньше, чем в прошлом году. Уровень преступности снизился в следующих районах:

  • в Кировском районе совершили 2 404 преступлений (-10,8%)
  • в Октябрьском зарегистрировали 3 964 преступлений (-7,5%),
  • в Центральном было 2 562 преступления (-5,9%),
  • в Железнодорожном произошло 1 532 преступлений (-1,9%)
  • в Ленинском совершили 3 066 преступлений (-1,3%).

Выросла преступность в Советском и Свердловском районах — на 3,5% и 3,6%. Советский район (отметим, что он самый большой в городе) стал самым криминальным — там совершили 6 992 преступлений. В Свердловском районе произошло 3 081 преступление.

Красноярском крае совершено 48 208 преступлений. 70% из них классифицируются небольшой и средней тяжестью, на остальную долю приходятся тяжкие и особо тяжкие:

  • 206 убийств (-5,1% по отношению к прошлому году);
  • 481 тяжкое причинение вреда здоровью (-11,4%);
  • 52 изнасилования (-41,6%);
  • 13 917 краж (-16%);
  • 10 595 мошенничеств (+0,1%);
  • 439 грабежей (-29%);
  • 60 разбойных нападений (-28,6%);
  • 39 хулиганств (+44,4%).

На 26,7% (5 232) возросло количество преступлений, связанных с наркотиками.

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