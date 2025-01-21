Число преступлений выросло в двух районах Красноярска

Posted 21 января, 12:09
Published 21 января, 12:09
Modified 21 января, 12:16
Updated 21 января, 12:16
Всего в городе совершили 24 809 преступлений, это на 2,4% меньше, чем в прошлом году. Уровень преступности снизился в следующих районах:
Выросла преступность в Советском и Свердловском районах — на 3,5% и 3,6%. Советский район (отметим, что он самый большой в городе) стал самым криминальным — там совершили 6 992 преступлений. В Свердловском районе произошло 3 081 преступление.
Красноярском крае совершено 48 208 преступлений. 70% из них классифицируются небольшой и средней тяжестью, на остальную долю приходятся тяжкие и особо тяжкие:
На 26,7% (5 232) возросло количество преступлений, связанных с наркотиками.