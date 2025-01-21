Интерес красноярцев к новогоднему отдыху на Эльбрусе вырос вдвое

Posted 21 января, 10:25
Published 21 января, 10:25
Modified 21 января, 10:27
Updated 21 января, 10:27
Об этом говорят данные исследования корпорации Туризм.РФ и МегаФона, которое провели на основе обезличенных данных по перемещению абонентов с 30 декабря прошлого года по 17 января 2025. Так, исследование показало, что красноярцы в прошедшем году выбрали для активного отдыха горнолыжные трассы Шерегеша и Эльбруса, интерес к которому за год увеличился вдвое.
Лидером по росту интереса россиян стал горный кластер Сочи — поток туристов на этот курорт вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов. Затем идут курорты Архыза на Северном Кавказе (+32% к прошлому году), Шерегеш в Кемеровской области (+28%) и Манжерок в республике Алтай (+21%).
При этом горнолыжные курорты Юга и Кавказа чаще всего посещали жители центральной России (21% от общего числа визитеров), Северо-Запада (7%) и Поволжья. В то же время Шерегеш и Манжерок собрали преимущественно жителей Москвы, а также Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей.
Помимо горнолыжных курортов, рост интереса показали санатории и этнотуризм. Одни встречали Новый год в санаториях Пятигорска и Кисловодска, другие — дегустировали вина на предприятиях Краснодарского края: «Мысхако», «Шато де Талю» и «Лефкадия».
Правда, самым популярным направлением для туризма внутри России стали, традиционно, Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы России в новогодние праздники увеличился в среднем на четверть.