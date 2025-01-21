Интерес красноярцев к новогоднему отдыху на Эльбрусе вырос вдвое

Об этом говорят данные исследования корпорации Туризм.РФ и МегаФона, которое провели на основе обезличенных данных по перемещению абонентов с 30 декабря прошлого года по 17 января 2025. Так, исследование показало, что красноярцы в прошедшем году выбрали для активного отдыха горнолыжные трассы Шерегеша и Эльбруса, интерес к которому за год увеличился вдвое.