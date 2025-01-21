prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 10:25

Published 21 января, 10:25

Modified 21 января, 10:27

Updated 21 января, 10:27

Интерес красноярцев к новогоднему отдыху на Эльбрусе вырос вдвое

Интерес красноярцев к новогоднему отдыху на Эльбрусе вырос вдвое

21 января 2025, 10:25
Фото: Пресс-служба Мегафона.
Жители России в этом году стали больше путешествовать по стране в новогодние праздники. Многие занимались внутренним туризмом, а чаще всего — ездили на горнолыжные курорты.

Об этом говорят данные исследования корпорации Туризм.РФ и МегаФона, которое провели на основе обезличенных данных по перемещению абонентов с 30 декабря прошлого года по 17 января 2025. Так, исследование показало, что красноярцы в прошедшем году выбрали для активного отдыха горнолыжные трассы Шерегеша и Эльбруса, интерес к которому за год увеличился вдвое.

Лидером по росту интереса россиян стал горный кластер Сочи — поток туристов на этот курорт вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов. Затем идут курорты Архыза на Северном Кавказе (+32% к прошлому году), Шерегеш в Кемеровской области (+28%) и Манжерок в республике Алтай (+21%).

При этом горнолыжные курорты Юга и Кавказа чаще всего посещали жители центральной России (21% от общего числа визитеров), Северо-Запада (7%) и Поволжья. В то же время Шерегеш и Манжерок собрали преимущественно жителей Москвы, а также Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей.

Помимо горнолыжных курортов, рост интереса показали санатории и этнотуризм. Одни встречали Новый год в санаториях Пятигорска и Кисловодска, другие — дегустировали вина на предприятиях Краснодарского края: «Мысхако», «Шато де Талю» и «Лефкадия».

Правда, самым популярным направлением для туризма внутри России стали, традиционно, Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы России в новогодние праздники увеличился в среднем на четверть.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика