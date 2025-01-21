Из Красноярска в Армению запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?

Posted 21 января, 05:34
Published 21 января, 05:34
Modified 21 января, 05:36
Updated 21 января, 05:36
Рейсы запускают с 10 мая. Самолеты будут летать из Красноярска в Ереван и обратно по субботам.
Из Еревана в Красноярск самолеты будут вылетать в 9:30, прилетать — в 17:00. Вылет из Красноярска будет в 18:30, прилет в Ереван — в 21:15. Время местное для каждого из аэропортов.
Стоимость билета в одну сторону — от 24 908 рублей рубля, туда-обратно — от 51 921 рубль. Стоимость указана с багажом.
Сейчас из Красноярска в Ереван можно улететь с пересадкой — авиарейсы выполняют «Азимут», «Аэрофлот» и Armenian Airlines. Стоимость билетов на зиму и весну начинаются от 12 877 рублей в одну сторону, на лето — 17 647 рублей.