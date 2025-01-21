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Posted 21 января, 05:34

Published 21 января, 05:34

Modified 21 января, 05:36

Updated 21 января, 05:36

Из Красноярска в Армению запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?

Из Красноярска в Армению запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?

21 января 2025, 05:34
Фото: Shirak Avia, соцсети.
«Ширак Авиа» открывает прямые авиарейсы из Красноярска в столицу Армении — Ереван.

Рейсы запускают с 10 мая. Самолеты будут летать из Красноярска в Ереван и обратно по субботам.

Из Еревана в Красноярск самолеты будут вылетать в 9:30, прилетать — в 17:00. Вылет из Красноярска будет в 18:30, прилет в Ереван — в 21:15. Время местное для каждого из аэропортов.

Стоимость билета в одну сторону — от 24 908 рублей рубля, туда-обратно — от 51 921 рубль. Стоимость указана с багажом.

Фото: www.aviasales.ru

Сейчас из Красноярска в Ереван можно улететь с пересадкой — авиарейсы выполняют «Азимут», «Аэрофлот» и Armenian Airlines. Стоимость билетов на зиму и весну начинаются от 12 877 рублей в одну сторону, на лето — 17 647 рублей.

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