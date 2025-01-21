Из-за потепления в Красноярске тают и закрываются ледовые городки

Posted 21 января, 06:52
Published 21 января, 06:52
Modified 21 января, 06:54
Updated 21 января, 06:54
На сегодня и завтра, 21 и 22 января, закрыты все горки в Советском районе. В Центральном районе не работает горка в сквере Чернышевского. Как заявляют в администрации, горка откроется, когда в городе будут отрицательные температуры.
При этом горки в других районах и на острове татышев пока работают. В пресс-службе острова Татышев сообщили, что городок и каток смогли продолжить работу благодаря техническому дню.