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Posted 21 января, 06:52

Published 21 января, 06:52

Modified 21 января, 06:54

Updated 21 января, 06:54

Из-за потепления в Красноярске тают и закрываются ледовые городки

Из-за потепления в Красноярске тают и закрываются ледовые городки

21 января 2025, 06:52
Фото: prmira.ru.
Из-за потепления до +2 в Красноярске закрылись некоторые ледовые городки. Однако есть те, что продолжают работать.

На сегодня и завтра, 21 и 22 января, закрыты все горки в Советском районе. В Центральном районе не работает горка в сквере Чернышевского. Как заявляют в администрации, горка откроется, когда в городе будут отрицательные температуры.

При этом горки в других районах и на острове татышев пока работают. В пресс-службе острова Татышев сообщили, что городок и каток смогли продолжить работу благодаря техническому дню.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Остров Татышев#Центральный район#Советский район#Ледовый городок#Лед#Потепление
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