Канск вновь примет участие во всероссийском конкурсе по благоустройству городов

В регионах, где расположены предприятия СГК и живут их сотрудники с семьями, компания активно участвует в подготовке к конкурсу, привлекая к разработке конкурсных проектов ведущих архитекторов. Особенностью проектов, реализуемых на территориях присутствия СГК, является то, что в них максимально учтены пожелания самих жителей. Совместная разработка и актуализация планов развития городов с муниципалитетами и общественностью позволяет более эффективно и масштабно решать задачу по улучшению благоустройства и инфраструктуры, а значит, создавать комфорт и стабильность в жизни малых городов.