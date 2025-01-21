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Posted 21 января, 08:28

Published 21 января, 08:28

Modified 21 января, 08:30

Updated 21 января, 08:30

Канск вновь примет участие во всероссийском конкурсе по благоустройству городов

Канск вновь примет участие во всероссийском конкурсе по благоустройству городов

21 января 2025, 08:28
Фото: СГК.
Канск работает над благоустройством общественных и культурных пространств. В городе приступили к формированию заявки на участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Накануне здесь под председательством главы города Ольги Витман прошло установочное совещание с участием представителей администрации муниципалитета, Сибирской генерирующей компании и специалистов архитектурного бюро.

«Участие в этом конкурсе очень значимо для малых городов. В благоустройство вкладываются серьезные средства, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее. У Канска уже есть опыт реализации таких проектов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы новое общественное пространство было не только красивым, но и отражало самобытность территории и вписывалось в историю города. Тогда оно станет любимым местом отдыха жителей и будет интересно гостям», — рассказала глава Канска Ольга Витман.

Всероссийский конкурс благоустройства проводится по инициативе президента РФ с 2018 года. При поддержке Фонда Мельниченко города присутствия «Сибирской генерирующей компании» ежегодно принимают в нем участие и входят в число победителей.

В регионах, где расположены предприятия СГК и живут их сотрудники с семьями, компания активно участвует в подготовке к конкурсу, привлекая к разработке конкурсных проектов ведущих архитекторов. Особенностью проектов, реализуемых на территориях присутствия СГК, является то, что в них максимально учтены пожелания самих жителей. Совместная разработка и актуализация планов развития городов с муниципалитетами и общественностью позволяет более эффективно и масштабно решать задачу по улучшению благоустройства и инфраструктуры, а значит, создавать комфорт и стабильность в жизни малых городов.

В ближайшее время горожанам представят на выбор несколько общественных пространств, требующих благоустройства. Проголосовать жители Канска смогут на онлайн и оффлайн площадках. Большинством голосов будет определена территория для благоустройства в 2026 году.

При поддержке СГК и Фонда Мельниченко Канск принимает участие во всероссийском конкурсе уже в третий раз. Ранее в число победителей лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений вошли также города Минусинск и Назарово.

В этом году в южной столице края создадут спорт-парк «Ясная поляна» со спортивными площадками для игры в бадминтон, стритбол, настольный теннис, оборудуют воркаут и скейт-площадку с зоной отдыха, вело-беговой маршрут, установят сценический подиум и трибуны, кафе с террасой и декоративным прудом.

В Назарове продолжится благоустройство эко-парка «Березовая роща», где появятся подвесные тропы через реку Ададым, детские игровые и спортивные площадки, памп-трек и кафе с террасой. На реализацию этих проектов и создание новых общественных пространств в Минусинске и Назарово выделено около 200 млн рублей грантовых средств.

#Владислав Савончик
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