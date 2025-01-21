prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 02:02

Published 21 января, 02:02

Modified 21 января, 02:02

Updated 21 января, 02:02

Красноярские водители автобусов не хотят открывать все двери на остановках. Почему?

Красноярские водители автобусов не хотят открывать все двери на остановках. Почему?

21 января 2025, 02:02
Фото: prmira.ru.
В Красноярске пассажиры жалуются на водителей автобусов, которые не открывают все двери на остановках. В мэрии рассказали, законно ли это.

Больше всего жалоб от пассажиров поступает зимой. В департаменте транспорта говорят, что у водителей общественного транспорта нет прямой обязанности открывать все двери в салоне.

В ведомстве отмечают, что в зимнее время нагреть салон становится тяжелее, так как автобусы и троллейбусы часто делают остановки. Поэтому водители не открывают все двери.

При этом в департаменте транспорта говорят, что, если в салоне много пассажиров, то водитель должен открывать все двери. Еще одной причиной, по которой в общественном транспорте не открывают все двери — борьба с «зайцами».

  • До этого мы рассказывали, что красноярцы жаловались на работу маршрутов №6 и №90.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Мэрия Красноярска#Троллейбусы#Автобусы#Пассажиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика