Красноярские водители автобусов не хотят открывать все двери на остановках. Почему?

Posted 21 января, 02:02
Published 21 января, 02:02
Modified 21 января, 02:02
Updated 21 января, 02:02
Больше всего жалоб от пассажиров поступает зимой. В департаменте транспорта говорят, что у водителей общественного транспорта нет прямой обязанности открывать все двери в салоне.
В ведомстве отмечают, что в зимнее время нагреть салон становится тяжелее, так как автобусы и троллейбусы часто делают остановки. Поэтому водители не открывают все двери.
При этом в департаменте транспорта говорят, что, если в салоне много пассажиров, то водитель должен открывать все двери. Еще одной причиной, по которой в общественном транспорте не открывают все двери — борьба с «зайцами».