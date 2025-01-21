В Красноярском крае за год выросло число тяжких преступлений

Posted 21 января, 02:59
Published 21 января, 02:59
Modified 21 января, 03:30
Updated 21 января, 03:30
Рейтинг составило информагентство РИА Новости. Как утверждают авторы исследования, самым безопасным регионом в России является Чечня. В 2024 году там было совершено 16,6 преступлений на 10 тысяч жителей.
Последнее место в рейтинге заняла Республика Карелия — 214,5 преступлений на 10 тысяч человек.
Красноярский край оказался на 64 месте. В прошлом году в регионе было совершено 169,4 преступления на 10 тысяч жителей. При этом 52,2 преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких.
Как отмечают аналитики, по сравнению с 2023 годом преступность в Красноярском крае в прошлом году снизилась на 3,7%. Однако число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 3,3%.