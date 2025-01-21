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Posted 21 января, 02:59

Published 21 января, 02:59

Modified 21 января, 03:30

Updated 21 января, 03:30

В Красноярском крае за год выросло число тяжких преступлений

В Красноярском крае за год выросло число тяжких преступлений

21 января 2025, 02:59
Фото: prmira.ru.
Красноярский край попал в число регионов с самым высоким уровнем преступности. Край занял 64 место из 85.

Рейтинг составило информагентство РИА Новости. Как утверждают авторы исследования, самым безопасным регионом в России является Чечня. В 2024 году там было совершено 16,6 преступлений на 10 тысяч жителей.

Последнее место в рейтинге заняла Республика Карелия — 214,5 преступлений на 10 тысяч человек.

Красноярский край оказался на 64 месте. В прошлом году в регионе было совершено 169,4 преступления на 10 тысяч жителей. При этом 52,2 преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких.

Как отмечают аналитики, по сравнению с 2023 годом преступность в Красноярском крае в прошлом году снизилась на 3,7%. Однако число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 3,3%.

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